Маркировку ювелирных изделий решили отложить

1 марта. FINMARKET.RU - Правительствопошло навстречу малому и среднему бизнесу и отложило маркировку ювелирных изделий. Обязательная регистрация всех операций с ними в новой системе учета драгметаллов и камней (ГИИС ДМДК) перенесена на 1 марта 2022 года, обязательная физическаяQR-кодами, которые наносятся лазером на металлическую часть украшения рядом с клеймом, - на 1 марта 2023 года. После этого еще в течение года будет возможна продажа остатков изделий из золота, платины и палладия без такого QR-кода, а с 1 марта 2024 года система заработает в полном объеме. Драгоценные камни физической маркировке не подлежат, пишет "Российская газета"

Ранее планировалось, что ГИИС ДМДК станет обязательной с 30 июня 2021 года. В добровольном режиме она работает с 1 января.

Как отметил зампред правления Ассоциации ювелиров ЕАЭС Вадим Серов, внедрение системы не переносится на 2024 год, оно начнется уже в этом году, но теперь процесс разбит на этапы с промежуточным тестированием каждого из них.

По словам эксперта, маркировка - это только элемент системы, самое важное - прослеживаемость движения сырья, продукции. Система должна застраховать покупателей от покупки подделок, в том числе синтетических аналогов, и завышенных цен, а также очистить рынок от контрабанды.

В производстве ювелирных изделий заняты 5 тыс. организаций (около 50 тыс. работников), в торговле - более 15 тыс. компаний (110 тыс. работников), при этом 95% организаций - микро-, малый и средний бизнес. Часть компаний готова к старту маркировки уже в этом году. Внедрение маркировки отрасль поддерживает, так как это позволит узнавать, из какого материала сделано украшение, какие в нем ювелирные вставки.