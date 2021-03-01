Что нового россиян ожидает в марте

1 марта. FINMARKET.RU - Что меняется в марте для автовладельцев, семей с детьми, заемщиков и пользователей интернета, рассказывает "Российская газета"

Первый опыт прохождения техосмотра с 1 марта испытают на себе владельцы автомобилей, которым приходится проходить эту процедуру впервые. То есть владельцы легковушек и легких грузовиков, которым исполнилось 4 года, а также автобусов и тяжелых грузовиков, которым исполнилось 5 лет. С этой даты вступают в силу поправки в закон о техосмотре, новые правила прохождения ТО, а также новое постановление правительства о продлении сроков действия диагностических карт.

Получить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра не получится. С 1 марта новый порядок прохождения техосмотра испытают на себе автовладельцы, на машины которых в этом году надо получить диагностическую карту впервые. Это легковушки и легкие грузовики, которым исполнилось 4 года, а также автобусы и тяжелые грузовики, которым исполнилось 5 лет. Все остальные автовладельцы получили отсрочку.

Согласно этому постановлению срок действия диагностических карт, у которых этот срок истекает с 1 февраля по 30 сентября, продлевается на полгода, но не менее чем до 1 октября. То есть, если карта заканчивает действовать 2 марта, то техосмотр надо будет пройти 1 октября. Если ее срок истекает 30 сентября, то получить новую надо до 30 марта следующего года.

С 1 марта вводятся единые правила по охране труда в замкнутых пространствах - коллекторах, колодцах, туннелях, вентиляционных шахтах и т.д. Находиться в них постоянно весь рабочий день люди не должны. Так, работник может находиться в канализационном колодце не более 15 минут, вторичный спуск в него разрешается только после 15-минутного перерыва. Как пояснили "РГ" в Минтруде, ранее такие правила были разбросаны по видам работ. "Например, были отдельные разделы в правилах в ЖКХ, при реализации нефтепродуктов, в сельском хозяйстве и многих других. И казалось бы, все было так подробно расписано. А люди продолжали получать травмы, гибнуть при этих работах", - рассказал первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко. Унифицированные правила нужны для комплексной защиты работников. По ним работодатель должен максимально исключить или снизить профессиональные риски.

Срок действия соглашений о предельно допустимых ценах на сахар и подсолнечное масло истекает 31 марта. В прошлом году они подорожали сильнее всего: сахар - более чем в полтора раз, подсолнечное масло - более чем на четверть. Соглашения подписали в декабре власти, производители и торговые сети. Сахар не может стоить в рознице дороже 46 руб. за кг, подсолнечное масло - 110 руб. за литр.

В Минэкономразвития неоднократно заявляли, что продлевать эти соглашения или фиксировать цены на другие продукты не планируется. Это была исключительная мера, которая позволила купировать проблему. Если фиксировать цены и дальше, это может привести к дефициту.

Имена, даты, информацию о местах работы и другие персональные данные, которые находятся в открытом доступе, нельзя будет использовать без согласия граждан. Закон, дающий гражданам возможность самостоятельно распоряжаться своими данными, вступает в силу 1 марта.

Сейчас при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек "подписывает" пользовательское соглашение, предоставляя тем самым ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе. Новый закон даст пользователям возможность выбирать, какие персональные данные он готов сделать общедоступными, а какие нет. Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение.

По новому закону операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу их владельца. Сейчас для их удаления граждане должны собирать доказательства. Теперь сбор доказательств окажется на стороне оператора данных - уже после их удаления.

С 1 марта для оформления пособий на детей до трех лет семьям с низким доходом снова потребуется подать заявление. Его необходимо будет подавать ежегодно, сначала в связи с рождением ребенка, потом при достижении им одного года, двух и трех лет. Оно потребуется также в случае смены места жительства семьи.

В Минтруде пояснили, что обратиться за пособием можно в органы соцзащиты или МФЦ, а также через портал госуслуг. Необходимы также документы о доходе, поскольку выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых меньше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Почти год пособие продлевалось автоматически в беззаявительном порядке. Это помогло минимизировать количество обращений граждан в органы социальной защиты и территориальные подразделения Пенсионного фонда в период распространения коронавируса.

- последний месяц, когда продолжают действовать рекомендации ЦБ, облегчающие положение заемщиков, столкнувшихся с падением доходов или заболевших COVID -19. Банки по этим рекомендациям должны идти навстречу заемщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.