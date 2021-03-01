Регионы РФ ожидает кризис в 2021 году - исследование

1 марта. FINMARKET.RU - Кризисный 2020 г.закончили с рекордно высокими доходами, расходами и абсолютной величиной бюджетного дефицита, однако регионы окажутся в 2021 г. в более сложном финансовом положении, чем в 2020 г., отмечают эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

По данным, изложенным в очередном выпуске бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе), доходы регионов за 2020 г. увеличились по отношению к 2019 г. на 10%, трансферты из федерального бюджета выросли на 54%. За 2020 г. доходы консолидированных региональных бюджетов составили 14,9 трлн руб. Расходы региональных бюджетов выросли в 2020 г. на 15%, в том числе расходы на здравоохранение – на 72%. Под влиянием существенного роста расходов большинство регионов (57 из 85) закончили год с бюджетным дефицитом. Наибольшие проблемы с формированием собственных доходов и бюджетной сбалансированностью испытали регионы с сырьевой направленностью экономики.

Суммарный региональный и муниципальный долг на конец 2020 г. вырос на 390 млрд руб. и составил 2883 млрд руб. (2,7% ВВП). Такой прирост долга свидетельствует о том, что примерно 290 млрд. руб. бюджетного дефицита регионов было профинансировано за счет средств на бюджетных счетах (в частности, за счет остатков на счетах был профинансирован

бюджетный дефицит в Москве). В структуре регионального долга в 2020 г. выросла доля бюджетных кредитов, а также облигаций. В основном за счет облигационных заимствований, к которым прибегают финансово состоятельные регионы, в 2020 г. был

профинансирован бюджетный дефицит Московской области.

На формирование доходов региональных бюджетов в 2021 г. будет одновременно действовать несколько факторов. В соответствии с ОНБП и Законом о федеральном бюджете на 2021–2023 гг. трансферты из федерального бюджета регионам, по сравнению с фактическим уровнем 2020 г., должны будут сократится на 25%.

"Такое сокращение негативно скажется и на поступлениях НДФЛ, которые могут уменьшиться по сравнению с рекордным уровнем 2020 г. Поступления по налогу на прибыль в региональные бюджеты в 2021 г. должны увеличиться под влиянием роста экономики и мировых цен на сырье. Можно предположить, что доходы регионов в 2021 г. вернутся к уровням 2019 г. с поправкой на инфляцию, т.е. будут ниже номинальных показателей 2020 г. примерно на 2%", - пишут эксперты

Также в ВШЭ указывают, что на расходы регионов в 2021 г. будут оказывать влияние те же факторы, что и в 2020 г., в том числе: пандемия коронавируса, необходимость дополнительно поддерживать население и бизнес.

"Многие регионы окажутся в 2021 г. в более сложном финансовом положении, чем в 2020 г., поскольку были потрачены резервы на счетах на финансирование бюджетного дефицита", - подчеркивается в обзоре ВШЭ.

Как считают эксперты Центра развития, "в такой ситуации федеральному центру целесообразно сохранить поддержку регионов в части бюджетных кредитов (below the line) в масштабах 2020 г. и найти возможность увеличить бюджетные трансферты сверх запланированного уровня. Учитывая резервы федерального бюджета, помимо ФНБ, дополнительные средства на поддержку регионов в 2021 г. могут быть найдены без нарушения его общей конструкции".