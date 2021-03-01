Минпромторг инициирует пересмотр критериев внесения ПО в реестр отечественного

1 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг предложил ужесточить требования для программного обеспечения (ПО), претендующего на статус российского. Ведомство считает, что вносить в Единый реестр российских программ стоит только тот, который совместим с отечественным оборудованием, пишут "Ведомости"

Сейчас в России есть два реестра, касающихся ПО: Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) и Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин (ЕРРПВЧ). Первый находится в ведении Минпромторга, за второй отвечает Минцифры.

Для попадания в ЕРРРП есть обязательное условие: оборудование должно работать с отечественным ПО. В реестре российского софта такого требования нет – продукт может быть полностью местной разработки, но при этом несовместим с местным железом. В Минпромторге считают, что условие совместимости российского софта и оборудования стоило бы предусмотреть и в правилах ЕРРПВЧ.

"Все ПО, обеспечивающее работу российского оборудования, должно быть из реестра отечественного, – заявил "Ведомостям" глава радиоэлектронного департамента Минпромторга Василий Шпак. – Мы приветствовали бы аналогичное решение от Минцифры по реестру ПО. Наше межведомственное взаимодействие – один из залогов успешного движения. Синхронизация продуктов сейчас – это главное".

В пресс-службе Минцифры ответили, что в настоящее время ведется работа по обеспечению совместимости тех программ из реестра российского ПО, которые ориентированы прежде всего на внутренний рынок госзаказа, с российским радиоэлектронным и телекомоборудованием из соответствующего реестра Минпромторга: «Классы ПО и виды оборудования, которые должны обеспечивать совместимость использования, будут определяться совместно Минцифры и Минпромторгом».

Основные преимущества включения в реестр отечественного софта – приоритет закупок таких продуктов для нужд госорганов, а также возможность получить налоговые льготы: 3% вместо 20% по налогу на прибыль и нулевой НДС. Производителем должна быть российская коммерческая или некоммерческая организация или другой субъект права нашей страны – в любом случае «российская» доля владельца в такой компании должна превышать 50%. Также ПО должно быть введено в гражданский оборот и легально продаваться на территории РФ, а из общей суммы выплат по лицензионным договорам по такому ПО бенефициарам за рубеж может направляться не более 30%. Все обслуживание, техподдержка, обновление должны выполняться российской службой компании-разработчика.

Производители оборудования считают инициативу Минпромторга своевременной.