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01 марта 2021 года 09:27
Все больше россиян ощущают на своих доходах негативный эффект пандемии
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Михаил Терещенко/ТАСС
1 марта. FINMARKET.RU - Количество финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 российских потребителей с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ, пишет "Коммерсант". Этот показатель немного выше, чем в среднем по миру (46%). Вместе с тем даже среди 47% россиян, которые не столкнулись с уменьшением доходов, 16% стали внимательнее контролировать траты. По данным аналитиков, 62% российских потребителей готовы покупать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% — переключаются на товары под собственной торговой маркой (СТМ) сетей, еще 20% — выбирают самый дешевый продукт в категории. Усиливается запрос и на более широкий ассортимент товаров по доступным ценам, об этом заявили 92% респондентов. На рынке бытовой техники и электроники происходит поляризация спроса, рассказывают в группе "М.Видео-Эльдорадо": с одной стороны, растет популярность базовых товаров из бюджетных категорий, с другой — интерес к более дорогой продукции, особенно смартфонам, встроенной технике, холодильникам и телевизорам. По словам директора по работе с ритейлерами NielsenIQ в России Константина Локтева, с учетом низкой покупательской активности и переключения в режим экономии большой группы россиян в 2021 году потребление в натуральном выражении расти не будет, а рост рынка в деньгах простимулирует только низкий уровень инфляции.
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Ключевые слова: Россия, доходы, исследование
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