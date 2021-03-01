В каких регионах получают самую высокую зарплату

1 марта. FINMARKET.RU - Фонд развития гражданского общества подготовил исследование "Индекс социального благополучия регионов" по итогам 2020 года. Его критериями стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Как объясняют авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге. В итоге в топ вошли 37 из 85 российских регионов, пишут "Известия"

Самый высокий индекс и первое место в рейтинге получила Магаданская область. При средней зарплате в 127 тыс. рублей прожиточный минимум составляет 23,6 тыс. На втором месте ЯНАО - средняя зарплата 96,6 тыс. рублей, прожиточный минимум - 20,1 тыс. На третьем - Сахалинская область с зарплатой 85,8 тыс. и прожиточным минимумом 20,4 тыс. рублей.

Также в десятку рейтинга вошли Чукотка - зарплата 117,8 тыс., прожиточный минимум 28,4 тыс.; Москва - зарплата 95,3 тыс., прожиточный минимум 23,8 тыс.; Ненецкий автономный округ - зарплата 81,5 тыс., прожиточный минимум 21,2 тыс.; Якутия - зарплата 75,5 тыс., прожиточный минимум 21,2 тыс.; Санкт-Петербург - зарплата 65,4 тыс., прожиточный минимум 18,4 тыс.; ХМАО - зарплата 69,7 тыс., прожиточный минимум 20,1 тыс.; Мурманская область - зарплата 65,6 тыс., прожиточный минимум 19,8 тыс.; Тыва - зарплата 49,2 тыс., прожиточный минимум 15 тыс. рублей.

На последнем месте в рейтинге благополучия - Карелия и Башкирия. В первом регионе средняя зарплата 44 тыс., прожиточный минимум 17,9 тыс. рублей. Во втором - зарплата составляет 38,3 тыс., а прожиточный минимум 15,6 тыс. рублей.

"Размер заработных плат в регионах определяется суммарным влиянием многих факторов. Прежде всего это, конечно, сложившийся уровень оплаты труда по стране в целом, на который, в свою очередь, влияет структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты", - пояснил "Известиям" итоги исследования глава ФоРГО Константин Костин. По его словам, различия средних заработных плат обусловлены свойствами экономических систем регионов, среди которых: донорство субъекта в отношении федерального бюджета и преобладание видов экономической деятельности с высокой или, наоборот, низкой оплатой труда.

Эксперты считают, что в реальности индекс благополучия регионов еще более контрастен, чем показано в рейтинге.