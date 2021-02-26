Потребительский спрос восстановится не раньше 2022 года

26 февраля. FINMARKET.RU - Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан не только меньше тратить на одежду, путешествия и развлечения, но и экономнее питаться. Многие перешли на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым, пишет "Российская газета".

По данным глобальной компании Nielsen, на данные которой ссылается "РГ", доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах сейчас составляет 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась с 35,8 процента до 34,4. Директор по работе с ретейлерами Nielsen Россия Константин Локтев сказал, что почти четверть респондентов отмечают влияние пандемии и мер, которые были приняты для борьбы с нею, на доходы населения. Он также сообщил, что 66 процентов потребителей заметили повышение цен, а 30 процентов опрошенных стали чаще искать товары со скидкой.

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат"), 35 процентов россиян стали меньше тратить на продукты, 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду, а 38 процентов увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем наполовину, 27 процентов - на четверть и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг. Основная экономия - на продуктах.

По прогнозам экспертов, до уровней марта 2020 года потребительскийбудет восстанавливаться еще очень долго и восстановится не раньше 2022-го,пишет "РГ". "Во-первых, для того чтобы вернуть потребительский спрос, нам нужно вернуть тот же уровень занятости, который был до пандемии, - говорит проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Соответственно, нам нужно обеспечить рабочими местами не менее 2-3 млн человек. А мы понимаем, что процесс увольнений окончательно еще не завершился".

Снижение потребительской активности продолжается, но эксперты считают, что не все потеряно. "Несмотря на кризис, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения, - говорит заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. - Они растут достаточно равномерно по федеральным округам. Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5 процентов.

Как прогнозирует минэкономразвития, в 2021 году реальные доходы увеличатся на 3 процента и в дальнейшем будут постепенно расти. Согласно же прогнозу Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, реальные доходы россиян в 2021 году возрастут на 2,2. Далее рост замедлится до 1,9 процента в 2022 году.