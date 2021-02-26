Владельцы гостиниц и ресторанов недовольны доступом к онлайн-агрегаторам

26 февраля. FINMARKET.RU - "Опора России" обратилась в ФАС с просьбой инициировать разработку поправок к закону о конкуренции и нормативных актов, регламентирующих правила недискриминационного доступа к услугам онлайн-агрегаторов, пишет "Коммерсант" . Изменить российское законодательство предлагается по образцу принятых ранее правил Европарламента.

Сейчасвынужден работать по правилам посредников - онлайн-платформ: поставщикам предъявляются требования, в частности, соблюдения паритета цен или запрета продажи товара, указывает "Опора России".

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников пояснил, что поводом для письма послужили многократные обращения отельеров, которые уже несколько лет не могут добиться разъяснений о механизме ранжирования средств размещения в Booking.com и аналогичных системах бронирования. Один из собеседников "Ъ" на гостиничном рынке также говорит о сложностях из-за отсутствия контроля со стороны систем бронирования: "Мы неоднократно сталкивались со случаями, когда стороннее лицо публикует на площадке информацию о продаже номера в отеле, получает средства, гости приезжают и требуют заселения в отель, который об этом ничего не знает".

По словам Кожевникова, поправки окажутся важными и для других отраслей, которые сотрудничают с маркетплейсами, например сервисами доставки еды и др.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров указывает, что для ресторанного рынка остается непрозрачным расчет размера комиссии, которую некоторые агрегаторы берут за доставку: для разных заведений в одном районе стоимостьможет быть и 15%, и 35%.

Вопрос регулирования работы онлайн-платформ уже обсуждался в рамках пятого антимонопольного пакета, который разрабатывается с 2016 года и должен расширить действие закона о защите конкуренции на цифровую сферу. В Госдуму документ должен быть передан в сентябре 2021 года. По словам Кожевникова, "Опора России" готова к рассмотрению поправки о недискриминационном доступе в рамках пятого антимонопольного пакета. Но, отмечает он, разработка документа ведется очень уже давно, а проблема работы с онлайн-посредниками требует скорейшего решения. В Ассоциации компаний интернет-торговли говорят, что готовы поддержать лишь равное регулирующее воздействие для всех цифровых платформ, включая поисковики, социальные сети, категорически выступая против более узкого подхода.