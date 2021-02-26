Законодательство РФ: что изменится в марте

26 февраля. FINMARKET.RU - С начала месяца детей запретят высаживать из общественного транспорта. Кроме того, в России введут уголовное наказание для нарушителей закона об иноагентах. Также в марте вступят в силу новые ограничения на распространение персональных данных граждан — так, компании не смогут использовать данные, размещенные в открытом доступе, не заручившись согласием владельцев. А дачники и огородники смогут сэкономить на проведении кадастровых работ, пишут "Известия" в своем обзоре законодательных нововведений.

О том, что март будет щедрым на, которые вступают в силу в этом месяце, пишет и "Российская газета", которая в частности, указывает, что появится новый дорожный знак, во дворах многоэтажек запретят сливать бензин и мыть автомобили.

Как указывают "Известия", с 7 марта начнет действовать закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта даже в случае, если они не оплатили проезд. Поправки были приняты после ряда резонансных случаев, когда кондукторы или водители общественного транспорта высаживали школьников, у которых не было билета.

Кроме того, согласно новым нормам, регионы теперь смогут самостоятельно определять порядок контроля и подтверждения оплаты в городском, пригородном и междугороднем транспорте. До этого он устанавливался на федеральном уровне.

С начала месяца вступают в силу поправки в закон " персональных данных", принятые в самом конце прошлого года.

Предполагается, что новые нормы призваны защитить данные пользователей, которые те оставляют, например, при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее.

Теперь нельзя будет распространять такую информацию (например, имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту) по умолчанию. По закону, граждане должны иметь возможность выбрать, какие конкретно данные можно будет использовать публично.

В России продолжат расширять сферу использования карт отечественной платежной системы "Мир". С начала марта вступит в силу правило, по которому принимать к оплате такие карты должны будут все продавцы и агрегаторы, оборот которых составил от 30 млн рублей за предыдущий год. Следующий этап запланирован на июль 2021-го — тогда порог будет снижен до 20 млн рублей в год.

С марта расширят список заказчиков для проведения комплексных кадастровых работ. Это касается, например, разных объектов, расположенных на территории одного садоводческого или огороднического товарищества. Новые нормы начнут действовать с 23 марта. Заказчиками таких работ теперь могут выступать не только государственные органы, но и физические или юридические лица.

Также с марта начнет действовать (пока в пилотном режиме) реестр обязательных требований для бизнеса. Решение о его разработке было принято по итогам "регуляторной гильотины", в ходе которой часть старых норм просто перестала действовать. Новый реестр должен помочь систематизировать все существующие требования от разных ведомств, чтобы у всех заинтересованных лиц — прежде всего представителей бизнеса, — была возможность ознакомиться с ними на одном ресурсе.

С марта в России введут уголовную ответственность как для физических, так и для юридических лиц, получивших статус иноагента. Тем, кто не предоставит данные о себе для специального реестра, который ведет Минюст, по новому закону может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Для НКО с таким статусом, распространяющих информационные материалы без соответствующей маркировки, — штрафы в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

"Российская газета" пишет, что с 1 марта в России появится новый дорожный знак, который будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.

С марта меняются правила выдачи пособия на ребенка - 1 марта истекает срок беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 октября 2020 г. N 345-ФЗ. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям после рождения или усыновления первого или второго ребенка. Они положены в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи меньше, чем два прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.

С 1 марта также вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врачаот 28.01.2021 N 3. Среди них есть раздел (VIII), где перечисляются требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений. Это будет особо важно для жителей многоквартирных домов. В частности, управляющая компания должна не реже одного раза в месяц проводить очистку, промывку и дезинфекцию мусоропровода.

Также будет запрещено размещать над паркингами многоквартирных домов помещения для работы с детьми и медицинские организации. На придомовой территории нельзя мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза.

Разгрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоквартирных домах, не должна производиться со стороны, где находятся входы в подъезды.