"Аэрофлот" предложил продавать в РФ билеты на негарантированные перелеты

26 февраля. FINMARKET.RU - "Аэрофлот" 11 февраля направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (в нее входят крупнейшие авиакомпании страны) Владимиру Тасунуввести в России тариф, при котором авиаперевозчик сможет сам пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс. Предложение оформлено в виде проекта федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила, пишут "Ведомости"

Согласно документу, "Аэрофлот" предлагает разрешить авиакомпаниям самостоятельно менять условия перевозки пассажира, который купил билет по такому тарифу, - дату, рейс, маршрут (например, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания - в одностороннем порядке, т. е. без согласия самого пассажира. При этом компания будет обязана выплатить ему компенсацию, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за 2 недели до вылета, то компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тыс. руб. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу - с гарантированным перелетом.

"Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%", - прогнозирует "Аэрофлот" в пояснительной записке к проекту.

По сути, как отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, это завуалированная легализация овербукинга - когда компания продает билетов больше, чем кресел в салоне.

В настоящее время овербукинг никак не регламентирован в России, по закону российские авиакомпании обязаны перевезти клиента именно тем рейсом, на который он приобрел билет. А список причин, по которым перевозчик может отказать в перевозке пассажиру, сегодня строго ограничен: нарушение норм перелета, отказ выполнять требования авиакомпании, состояние здоровья пассажира (если оно требует особых условий перевозки или угрожает другим пассажирам), отказ пассажира платить за багаж, за провоз ребенка, нарушение правил поведения на борту и наличие в ручной клади или багаже запрещенных предметов.

"Аэрофлот" между тем утверждает, что уже отказался от этой инициативы: по словам представителя компании Михаила Демина, "в настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается".

Представитель Минтранса также сказал "Ведомостям", что предложение не будет рассматриваться "до полноценного восстановления авиасообщения".