Оплата по QR-кодам займет около 15% рынка безналичных платежей

26 февраля. FINMARKET.RU - Оплата по QR-кодам отбирает долю у классического эквайринга. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей, оценили для "Известий" в крупнейших российских банках.

О новой платежной технологией (по QR-коду) знают 57% граждан, а 38% уже покупали товары таким способом. Об этом говорится в исследовании "Мир Plat.form" (IT-бренд Национальной системы платежных карт - НСПК). В отчете отмечается, что на данный момент половина потребителей чаще всего делает покупки по банковской карте, еще четверть - через смартфон (сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir.Pay).

Интерес бизнеса к оплате по QR-коду связан с более низкими по сравнению с карточными комиссиями: от 0,4% до 0,7%, пояснили в НСПК. Также для новойкомпаниям не нужно покупать дополнительное оборудование, а средства на счет после оплаты товара или услуги зачисляются мгновенно.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова допускает, что в перспективе 5-ти лет доля QR-кодов может забрать до четверти рынка безналичных платежей.

QR-код выступает основным способом приема денег от покупателей через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. На конец февраля россияне совершили таким образом 1 млн трансакций на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщили "Известиям" в Банке России. Оплата доступна более чем в 80 тыс. торговых точек. В регуляторе ожидают, что положительная динамика сохранится за счет заинтересованности со стороны торговых предприятий.

Комиссии в СБП, которая не превышает 0,7%, в 2-2,5 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам (средний уровень тарифов - 1,2-2,2%), констатировали в ЦБ, отметив, что сервис прежде всего ориентирован на сегменты, в которых пока преобладают расчеты наличными - например, малый бизнес.

Параллельно с СБП свой сервис "Плати QR" развивает Сбербанк, который подключил более 300 тыс. точек, сообщил "Известиям" директор дивизиона "Эквайринг" Дмитрий Малых. По его словам, месячный оборот по сервису исчисляется миллиардами рублей, а количество операций - сотнями тысяч. Комиссия для предпринимателей начинается от 0,6%, подчеркнул он.

За счет низких тарифов и простоты интеграции предприниматели будут стараться привлечь клиентов к новому способу оплаты, рассказал "Известиям" первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Павел Сигал. По его словам, часть продавцов сделает скидки для клиентов или введет акции: например, подарок за какое-то количество операции с помощью QR. Другие бизнесмены могут доносить до клиентов через мессенджеры и соцсети важность такого способа оплаты. При увеличении интереса клиентов доля покупок по QR-кодам будет расти на 5-15% в год, ожидает Сигал.

В кредитных организациях заявили, что рыночные ставки эквайринга снижаться не будут, несмотря на риски переориентации клиентов на QR-коды.