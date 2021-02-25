Получателям жилищных субсидий предлагают выдавать "продуктовые карточки"

25 февраля. FINMARKET.RU - Союз потребителей России предложил запустить всоциальные "продовольственные карточки" для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше. Это федеральный критерий для определения получателей жилищных субсидий, напоминают "Известия" . Этих граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища в Минпромторг. "Известия" ознакомились с документом.

В 2019 году, по последним актуальным данным Росстата, субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране), средняя сумма поддержки для них составляла почти 1,6 тыс. рублей.

Организация предложила ежемесячно перечислять в среднем 3 тыс. рублей на семью и разрешать тратить деньги только на отечественное продовольствие. На проект необходимо не более 9 млрд рублей в месяц, либо 81 млрд рублей до конца года, если выплаты запустить уже с 1 апреля. Хотя бюджет можно урезать: например, исключить из него часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга, допустили авторы инициативы. Эти города сформировали свои региональные критерии определения нуждающихся, они более мягкие, чем в целом по стране. Так, в столице можно получать жилищные субсидии, если на ЖКУ уходит не менее 10% семейного дохода, а в Санкт-Петербурге - не менее 14%.

В декабре 2020 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о помощи гражданам в виде продовольственных сертификатов. Авторы документа предложили помочь 5,6 млн граждан, бюджет программы - около 200 млрд рублей. Источником финансирования может стать Фонд национальной безопасности, сказано в проекте. Но правительство не поддержало инициативу, высказав ряд замечаний.

Депутаты продолжат работу по этой инициативе, сказал "Известиям" один из соавторов законопроекта, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, адресная помощь - актуальный и эффективный механизм поддержки для тех, кто действительно в ней нуждается. Ведь речь о целевых средствах, которые люди смогут потратить исключительно напитания.

"Продовольственные карточки" в первую очередь поддержат уязвимые слои населения, а во вторую - производителей продуктов питания, сказал "Известиям" председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Он уточнил, что сейчас изготовители сталкиваются со снижением потребительского спроса внутри страны, а также с растущей конкуренцией на внешних рынках. Это снижает возможности компаний заработать. Если у граждан появятся дополнительные средства на отечественные продукты питания, это может поддержать российскую пищевую промышленность, уверен эксперт.

В пресс-службе правительства "Известиям" сказали, что позиция кабмина относительно "продовольственных карточек" не изменилась: их введение не обсуждают.