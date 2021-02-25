Долги населения за ЖКУ выросли до 625 млрд руб.

25 февраля. FINMARKET.RU - За время пандемиинаселения за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 млрд рублей. Если к октябрю 2019 года общая задолженность жителей составляла 570 млрд руб., то к октябрю 2020 года она выросла до 625 млрд, подсчитали для "Российской газете" в Росстате.

До 615 млрд рублей задолженность увеличилась уже к началу 2020 года, но это было связано с сезонным фактором, отмечали эксперты, - с началом отопительного сезона. За лето долги по отоплению уменьшились, но общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%.

Около 276 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. Из них 150 млрд рублей было недоплачено за содержание жилого помещения, 51 млрд - за отопление, 14,9 млрд - за холодную и 24 млрд - за горячую воду, 14,5 млрд - за водоотведение, 12 млрд - за электроэнергию и 0,82 млрд рублей за газ. Еще 350 млрд рублей - долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям. В том числе 145 млрд за тепло, 62 млрд за электричество, 52 млрд за газ. Заметно выросли с начала 2020 года долги за воду (с 32 до 38 млрд рублей), водоотведение (с 20 до 24 млрд) и вывоз мусора (с 16 до 29 млрд).

Прирост долгов на 55 млрд рублей - это очень много, считает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Собираемость начислений за ЖКУ за 9 месяцев 2020 года колебалась от 26% (в Алуште и Гурзуфе в еще допандемийном январе 2020 года) до 97% (в Кирове, Пензе, Сергиевом Посаде, Феодосии, Армянске летом), сообщает Вепрецкая.

В компании "Российские коммунальные системы" рассказали, что как только в январе 2021 года начисление пени было возобновлено и введены ограничение водоснабжения частных домов и канализации квартир злостных должников, уровень собираемости платежей вырос на 3,3%.