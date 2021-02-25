Электроника в автомобилях станет наполовину отечественной

25 февраля. FINMARKET.RU - Минпромторг поставил цель сделать электронику в автомобилях наполовину российской. Целевые показатели Минпромторга отражены в презентации "Точки роста в электронной промышленности РФ", предоставленной "Ведомостям" главой радиоэлектронного департамента министерства Василием Шпаком.

В 2019 г. доля российских электронных комплектующих в автомобилестроении, судостроении, авиации, сельхозтехнике и машиностроении, по данным Минпромторга, составляла 20% (126 млрд руб.) от общего объема в 630 млрд руб. Оперативно решить задачу импортозамещения в области отраслевой электроники профильный департамент Минпромторга предлагает с помощью управления сквозными проектами. "Это комплекс мероприятий, включающий разработку и организацию производства радиоэлектронной продукции, в том числе создание встроенного программного обеспечения (ПО), адаптацию существующего ПО и вывод продукции на рынок", - объясняет Шпак.

Для каждой отрасли (всего их 16) определены кураторы в лице заместителей председателя правительства и профильных федеральных органов исполнительной власти, обозначены финансовые показатели до 2025 г. и намечен план создания профильных консорциумов.

Для всех участников сквозных проектов предусмотрены меры поддержки, включая финансовые. Уже действует субсидия для разработчиков электронной аппаратуры, а в скором времени будут доступны субсидии для якорных заказчиков и разработчиков модулей и компонентов, пояснил Шпак.

Представитель "АвтоВАЗа" сообщил "Ведомостям", что компания поддерживает инициативы Минпромторга по стимулированию локализации электроники, но точных цифр по локализации компонентов Lada называть не стал.

Если предполагается набрать 50% российских комплектующих от совокупного объема транспортных отраслей, то это реализуемо, с учетом того что в авиационной и судоходной технике уже сейчас большая доля российских разработок. Это будет подтягивать общий показатель вверх, как и те сегменты, которые связаны с производством военной техники, объясняет директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский: "А в автомобильной электронике доля российских комплектующих сейчас минимальна. Нет оснований предполагать, что в автомобильной электронике к 2025 г. доля российской составит 50%. Даже если мы предположим, что в автобусах и грузовых автомобилях будет стоять только российская электроника, что можно с трудом представить, то вклад этого сегмента в общий объем невелик".