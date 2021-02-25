Несырьевой экспорт из РФ в 2021 году превысит 50%

25 февраля. FINMARKET.RU - В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России превысил $161,3 млрд, став максимальным за всё время. Это действительно серьезный результат, особенно в условиях, когда мировая экономика демонстрировала обратные тенденции, сообщила "Известиям" глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в кулуарах форума Торгово-промышленной палаты (ТПП) и Банка "Интеза".. Для сравнения: в 2019 году объем поставок насчитывал $155,1 млрд, а в 2018-м - $154,3 млрд. Основу экспорта в пандемическом 2020-м составила металлопродукция - на нее пришлось 20,8% поставок. Доля машиностроения заняла 17,7%, продовольствия - 17,3%, а химических товаров - 16%. В аграрном секторе наибольшее увеличение продемонстрировали экспортеры пшеницы. Еще одним ключевым сегментом роста стали поставки полиэтилена.

Лидером по импорту российских несырьевых товаров стал Китай ($16,4 млрд), на втором месте оказался Казахстан ($12,3 млрд), а на третьем - Белоруссия ($9,4 млрд).

По мнению главы РЭЦ, в 2021 году ННЭ продолжит увеличиваться и его доля в совокупном экспорте может впервые в истории превысить сырьевые поставки.

"Мы уже практически пополам в долях находимся: 48% несырьевого и 52% сырьевого экспорта. РЭЦ будет делать все, чтобы процент ННЭ в общей структуре поставок рос и был больше, чем вклад энергоресуров. В 2021 году, мы надеемся, это произойдет", - заявила "Известиям" Никишина.

Она также отметила, что соотношение между энергетическими и неэнергетическими поставками может меняться в силу разных факторов, например, сокращения сырьевого экспорта. Такой вариант нежелателен, констатировала Вероника Никишина и выразила надежду, что процентная доля ННЭ будет расти вслед за увеличением физических поставок. По мнению главы РЭЦ, основной вклад в это могут внести продовольственные товары, легкая промышленность, фармацевтика и медицинские изделия, а также продукты химии и нефтехимии.

Поводы для таких оптимистичных ожиданий у главы РЭЦ, безусловно, есть, заявил "Известиям" замруководителя ФТС Владимир Ивин. В Минэкономразвития также поддержали прогноз Никишиной. При имеющейся конъюнктуре и с учетом господдержки у несырьевой неэнергетической продукции есть весьма вероятные шансы добиться значительного перевеса, заявили там.

Эксперты подтвердили: есть все шансы, что несырьевой неэнергетический(ННЭ) в 2021-м опередит экспорт энергоресурсов. Впрочем, ускорение роста цен на углеводороды может эти планы перечеркнуть.