В МФЦ можно будет сдать биометрию для получения электронных услуг

24 февраля. FINMARKET.RU - Минцифры предложило дать многофункциональным центрам (МФЦ) право принимать биометрические данные населения. Проект постановления опубликован на портале проектов правовых актов, пишет "Российская газета"

С 1 января 2021 года вступил в силу закон о расширении сфер применения биометрических данных, который позволит запустить новые массовые сервисы на основе биометрии - по лицу, сетчатке глаза, отпечаткам пальцев, рисунку вен и голосу. Сервисы буду, в том числе бесконтактные, что стало особенно актуально в период пандемии. Для получения услуг необходима регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС).

Россиянам станут доступны оплата "по лицу", проход на стадионы и в транспорт, оплата в вендинговых автоматах, дистанционная сдача экзаменов в образовательных учреждениях, подписание договоров с мобильными операторами и многие другие сервисы. Наличие данных одновременно в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, связана с порталом госуслуг) позволит гражданам обслуживаться без паспорта. Ранее зарегистрироваться в ЕБС можно было только через банки - на конец 2021 года это можно было сделать в более чем 13 тыс. отделений 231 банка, расположенных в 95% городов России. После вступления в силу новых правил, которые разработало Минцифры, это можно будет сделать и в МФЦ. Таким образом, зарегистрироваться в системе сможет практически каждый россиянин.

Ростелеком как оператор ЕБС ведет реестр организаций, подключенных к системе. Компании не имеют доступа к биометрическим "слепкам", хранящимся в системе, а только получают подтверждение соответствия предоставленных данных образцу из системы, уточняется на сайте Ростелекома.

В онлайн постепенно перейдут госуслуги, которые раньше не работали без личной подписи или флешки с ключом. Получить квалифицированную электронную подпись можно будет без посещения удостоверяющего центра.

Дактилоскопические данные граждан предложено хранить в базе данных МВД до смерти владельца или по достижении им 100-летнего возраста.

Законопроект с таким предложением опубликован на портале нормативно-правовых актов. По нынешним нормативам эти данные хранятся до момента, пока россиянину не исполнится 80 лет. Но, как справедливо считают в МВД, число граждан старше этого возраста растет. Вместе с тем в пожилом возрасте повышается риск развития заболеваний, приводящих к потере памяти, в связи с чем могут возникнуть ситуации, когда нужно будет устанавливать личность. Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования или формирования новых структурных подразделений, считают в министерстве.