Минстрой предлагает расширить участие граждан в ЖСК

24 февраля. FINMARKET.RU - Минстрой предлагает смягчить требования к участникам ЖСК с господдержкой, соответствующий проект постановления правительства опубликован ведомством. Сейчас, отмечает Минстрой, круг граждан, которые могут стать участниками кооперативов, существенно ограничен — это не только уменьшает возможности улучшать жилищные условия, но иногда даже приводит к невозможности сформировать полный состав ЖСК, пишет "Коммерсант"

Между тем такие организации обладают большим преимуществом: они могут получать подгосударственные земли. Создавать кооперативы могут военнослужащие и работники оборонно-промышленного комплекса, многодетные семьи, молодые ученые, научные и инженерно-технические работники, а также работники учреждений образования, здравоохранения и культуры — для каждой из этих категорий предусмотрен целый перечень ограничений.

Например, из-за предъявляемого к работникам сферы образования требования о стаже работы не менее пяти лет молодые специалисты не могут быть приняты в ЖСК. Минстрой предлагает снизить срок до одного года.

Как отмечается в пояснительной записке, развитие ЖСК необходимо для выполнения цели наращивания объемов ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м к 2030 году — более активная работа ЖСК позволит дополнительно вводить до 1 млн кв. м в год.

Эксперты в целом приветствуют инициативу Минстроя, однако предупреждают о ее рисках - застройщики могут использовать ЖСК для ухода от проектного финансирования.