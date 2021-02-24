Растущие цены на нефть и слабый рубль принесут в бюджет дополнительные $33 млрд

24 февраля. FINMARKET.RU - Растущие цены на нефть и слабый рубль могут принести российскому бюджету в этом году дополнительные $33 млрд, подсчитали аналитики Sova Capital, пишут "Ведомости" . Благодаря 21-процентному росту цен в этом годуполучит больше рублей за баррель нефти марки Brent, чем когда-либо с середины 2019 г. Если цена барреля нефти не снизится, то сверхдоходов будет достаточно, чтобыполучил дополнительные 2,3% валового внутреннего продукта", - поясняют они. Очень важно за счет этих денег стимулировать бизнес и потребителей, располагаемые доходы которых упали в прошлом году, отмечает экономист Sova Capital Артем Заигрин. "Без дополнительного финансирования восстановление экономики может прекратиться", - предупреждает он.

В то же время специалисты Счетной палаты утверждают, что зависимость бюджета от нефтяных цен снижается. "Корреляционно-регрессионный анализ показал, что за прошедшие годы коэффициент корреляции между ценой на нефть и курсом доллара США сократился с -0,91 в 2016 г. до -0,61 в 2020 г. Снижение показателя произошло после введения плавающего курса национальной валюты, перехода Банка России к политике инфляционного таргетирования и применения бюджетного правила", - подчеркивается в дайджесте "Экономический мониторинг", подготовленном департаментом аудита экономического развития СП РФ.

Так, в 2014-2017 гг. при изменении нефтяных котировок от $24 до $112 за баррель, или более чем в 3,6 раза, колебания курса рубля по отношению к доллару США составляли от 33 до 84 руб., или 1,5 раза. За период с января 2018 г., когда начало действовать текущее бюджетное правило, по февраль 2020 г. при изменении нефтяных котировок в диапазоне от $85 до $48 за баррель, или около 80%, колебания курса рубля по отношению к доллару США находились в относительно узком диапазоне от 56 до 70 руб., или 25%.

"В 2020 г. можно выделить три периода ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке, - отмечается в материалах Счетной палаты. - В период низких цен на нефть (март - апрель 2020 г.) зависимость курса национальной валюты от нефтяных цен была значительно ниже, чем в предыдущие годы. При этом как в период восстановительного роста нефтяных цен (май - август 2020 г.), так и в период их относительной стабилизации на уровне $40-50 за баррель марки Urals (сентябрь - декабрь 2020 г.) диапазон изменения курса рубля был более умеренным и составлял 5 руб. за доллар США (в марте - апреле 2020 г. около 7 руб. за доллар США)", - подчеркивается в материалах СП.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на курс рубля, аудиторы Счетной палаты называют: сокращение текущего счета платежного баланса России и внешние геополитические риски, в том числе постоянную угрозу новых санкций.