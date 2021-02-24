Тепловая и электроэнергия могут подорожать

24 февраля. FINMARKET.RU - В планах правительства - утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. Сборы на спецтехнику планируется повысить в 2-4 раза, на автомобили - на 25%, отметила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов "Деловой России" Наталья Беляева.

В частности, утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и другую технику). Это приведет к "увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности", говорится в письме Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития, пишут "Известия"

"Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию", - говорится в письме. В Минэнерго "Известиям" уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии.

Утильсбор предполагается увеличить как на зарубежную, так и на российскую технику. Дополнительные доходы от роста сборов планируется использовать для поддержки спроса на отечественную продукцию и субсидирование российских производителей.

Автор письма, замминистра энергетики Анатолий Яновский, считает, что не выдерживает критики предположение Минпромторга, что повышение утильсбора будет стимулировать отказ от импортной техники: российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками, отмечается в документе.

Поэтому повышение коэффициентов расчета утилизационного сбора необходимо осуществлять поэтапно, и по некоторым видам техники оставить показатели прежними, говорится в письме Минэнерго.

Как ранее сообщали СМИ, в 2020 году оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет. Так, одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в европейской части РФ и на Урале увеличилась на 3,4% и составила 2,54 тыс. рублей за 1 МВт·ч, а в Сибири - на 0,6% и составила 1,78 тыс. рублей за 1 МВт·ч. Как спрогнозировали "Известиям" в ассоциация "НП Совет рынка", в 2021 году оптовые цены могут увеличиться еще на 5,6%.

Подорожание негативно скажется на экономике страны, приведет к ускорению инфляции - рост тарифов для населения может составить максимум возможного в рамках регулирования государством, считают эксперты.