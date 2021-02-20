Кому удалось заработать во время пандемии

20 февраля. FINMARKET.RU - С точки зрения оплаты труда самыми развивающимися отраслями сферы услуг в прошлом году курьеры, медики и айтишники. Росстат обнародовал итоги года по динамике зарплат в разных секторах. По его данным, самой бурно развивающейся отраслью сферы услуг в прошлом году оказалась почтовая связь и курьерская деятельность: номинальные (то есть без учета инфляции)там увеличились за год почти на 17% при инфляции за тот же период 4,9%, пишет "Независимая газета"

На второй позиции в сфере услуг по росту номинальных зарплат - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг: прибавка за год составила 14,5%, сообщает Росстат. Впрочем, отдельная тема - насколько эти данные отражают конкретные ситуации на местах.

Также хороший показатель в области информации и связи - номинальный рост зарплат достиг, по Росстату, почти 10%. Как ранее сообщали специалисты SuperJob, средние рыночные зарплатные предложения за 2020 год в IT, несмотря на коронакризис, выросли на 10-11%.

Хуже всего было положение гостиниц и предприятий общественного питания. В этом секторе зарплаты сократились даже в номинальном выражении сразу на 6% по итогам года.

Кто станет лидером 2021 года, определить пока сложно. Эксперты расходятся в оценках даже уже завершившегося, отдельно взятого января. Так, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в январе можно говорить о росте в сфере фитнес-услуг, бьюти-индустрии, в области платных медицинских услуг. При этом наибольшее падение, по его словам, показали туризм и гостиничный сектор.

Иначе описывает ситуацию старший аналитик центра "Альпари" Анна Бодрова: "Неплохо в начале года сработали точки общественного питания, а также весь спектр доставок. В минусе оказались салоны красоты, фитнес-клубы и залы, а также кинотеатры и развлекательные центры отчасти из-за санитарного режима, отчасти из-за желания населения сэкономить".

Наиболее пессимистические оценки ранее сделал Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ). Так, анализируя ситуацию в третьем квартале 2020 года, эксперты ВШЭ сообщали, что исходя из кратко- и среднесрочных макроэкономических перспектив по динамике доходов населения, курса рубля, инфляции, безработицы и т.п. "можно практически с уверенностью предположить, что сервисный сектор экономики страны в ближайшие 1,5-2 года будет находиться в лучшем случае в состоянии стагнации, балансируя по темпам роста в районе 0%".

К основным факторам, от которых зависит выход сферы услуг на устойчивый рост, они отнесли интенсивность мутации COVID-19 и динамику реальных доходов населения.