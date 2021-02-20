Кто должен контролировать переход банков на отечественное ПО

20 февраля. FINMARKET.RU - К 24 февраля банковское сообщество должно представить свои предложениядоработке проекта постановления правительства, предусматривающего переход на преимущественное использование российского программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым относятся и

Судя по первой реакции банкиров на документ, подготовленный Минцифры под кураторством ФСБ, он нуждается в серьезной доработке, поскольку речь идет о замене в очень сжатые сроки более 90% программного обеспечения, используемого сегодня в финансовой сфере, пишут "Ведомости"

Это неизбежно будет сопровождаться нарушением работы банковских сервисов, предупреждают эксперты. "Под ударом могут оказаться в первую очередь граждане и бизнес: массовые сбои в работе программного обеспечения финансовых организаций вызовут задержки зачисления заработной платы и социальных выплат, возникнут трудности и с оплатой товаров и услуг. А это чревато подрывом доверия к банковской системе в целом", - считает председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Представители банков, в частности, опасаются, что в новых условиях будет невозможно оперативно использовать зарубежные программы для защиты от специфических хакерских атак.

Решением проблемы может стать гибкий режим регулирования, для чего необходимо передать контроль за использованием иностранного ПО в финансовых организациях Банку России. По словам Аксакова, Банк России мог бы стать локомотивом импортозамещения, первым реализовав внедрение российских информразработок для функционирования платежной системы ЦБ, СПФС и НСПК на основе отечественного ПО.

С этими доводами согласились и в самом ЦБ. Как отмечает замглавы департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев, если речь идет о прикладном ПО, то оценить возможность использования неотечественного ПО может только отраслевой регулятор, и никто иной.