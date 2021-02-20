В отечественную гостиницу заселят по загранпаспорту

20 февраля. FINMARKET.RU - Россиянам хотят разрешить заселяться в отечественныепо загранпаспортам. Об этом говорится в протоколе заседания экспертной группы по "Трансформации делового климата" (ТДК), пишут "Известия" . Участники встречи обратились к МВД с просьбой до 1 апреля проработать вопрос о внесении соответствующих поправок в законодательство.

На данный момент запрещенов гостиницы россиян по загранпаспорту (за исключением граждан, постоянно проживающих за пределами страны).

Нынешние ограничения базируются на действующих нормах законодательства, определяющих исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории страны, - и загранпаспорт к ним не относится. Такие правила создавали определенные неудобства прежде всего для транзитных туристов, отметила сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская.

В протоколе заседания группы по ТДК отмечается и другая сложность - обмен сведениями о постояльцах отелей с МВД. Согласно документу, действующую процедуру могут упростить. В частности, как пояснили источники, присутствовавшие на заседании, речь о создании классифицированными отелями специальных профилей на едином портале госуслуг. В аккаунт гостиницы можно будет заносить данные о клиентах, пояснили они. Систему несложно состыковать с собственным софтом отеля. Эта опция действует с 2017 года, однако в тестовом режиме и с определенными техническими ограничениями.

На данный момент гостиницы обязаны предоставлять региональному подразделению МВД эти данные не позже следующего после заселения рабочего дня, пояснила Петровская. Сделать это можно как путем передачи соответствующих пакетов документов в бумажном виде в местный МФЦ, так и с использованием электронных каналов связи, продолжила юрист.

Приведение процесса передачи сведений к единому механизму - через "Госуслуги" - в значительной степени облегчит жизнь гостиницам и снимет с них большую часть технических рисков, отметила Петровская.