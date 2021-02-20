Контроль за использованием дачных участков может усилиться

20 февраля. FINMARKET.RU - В скором времениза использованием дачных земель может быть усилен. Так, если дачники начнут использовать свои сотки по нецелевому назначению: например, откроют автомойку, автосервис или ферму по выращиванию птицы или сельскохозяйственных животных, то их могут лишить надела. Росреестр разработал соответствующие поправки в закон о садоводстве и огородничестве, общественное обсуждение которых завершается 26 февраля.

Как пояснил "Российской газете" статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, документ позволит урегулировать проблемы, с которыми граждане, председатели товариществ и органы власти наиболее часто обращаются в Росреестр. "Среди них - сложности с оформлением прав на земельные участки общего назначения, определение размеров взносов членов товарищества, вовлечение "заброшенных" садовых и огородных участков, а также обеспечение кворума при проведении общих собраний членов товарищества", - отметил он. Также планируется существенно расширить полномочия председателя садоводческого или огороднического товариществ. На председателей СНТ и ОНТ хотят возложить обязанность контролировать, как и кем используются (или не используются) дачные участки.

"В случае принятия законопроекта в небольших СНТ председатель сможет по решению общего собрания править единолично. Если количество членов менее 60, правление можно будет не выбирать, а председатель как единоличный исполнительный орган будет выполнять все функции администрации: руководить товариществом, принимать решение о проведении следующего общего собрания, рассматривать заявления дачников, в том числе о приеме в члены товарищества, принимать решение о заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями", - рассказал "РГ" первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В новой редакции закона предлагается дополнить устав обязательными положениями: должны появиться правила определения размера взносов, порядок принятия решений общего собрания с применением цифровых технологий, информация о сайте товарищества.