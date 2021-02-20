Автокредитование: неожиданный рост в январе

20 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2021 года было выдано 51,5 тыс. автокредитов на сумму 46,4 млрд руб., что на 13% по числу кредитов и на 15,5 % в денежном выражении больше, чем в январе 2020 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Объединенного бюро кредитных историй. Это необычный показатель для января, обычно первый месяц года — низкий сезон на рынке автокредитования после ажиотажных продаж в декабре.

Причины — реализация отложенного спроса, опасения потребителей дальнейшего роста цен на автомобили и возобновление программ льготного кредитования, сходятся во мнении банки и эксперты.

Однако ожидать, что столь высокий спрос сохранится в течение всего года, не стоит: доходы населения снижаются, а перспективы продления программы льготного автокредитования и выделения дополнительных лимитов по ней пока под вопросом.

"Динамика автокредитования в 2021 году будет зависеть от объемов продаж на авторынке, но на фоне снижения доходов населения даже в случае реализации пессимистичного прогноза по рынку сегмент автокредитов может показать небольшой прирост в сравнении с прошлым годом",— уверен старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. "Тем не менее в текущем году ВТБ ожидает роста рынка за счет пролонгации действующей госпрограммы, отсутствия локдауна и развития кредитования в сегменте автомобилей с пробегом",— поясняют в пресс-службе банка.