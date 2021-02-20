Большинство компаний МСП закончили год с прибылью

20 февраля. FINMARKET.RU - Большинство компаний малого и среднего бизнеса в прошлом году получили прибыль, пишут "Известия" со ссылкой на исследование ПСБ, организованного совместно с "Опорой России" и агентством Magram Market Research.Только 22% предприятий МСБ оказались убыточными по итогам 2020 года, говорится в исследовании. При его проведении были опрошены более 1,7 тыс. руководителей предприятий МСП из разных сфер бизнеса по всей России. Прибыль по итогам прошлого года получили 58% организаций, большая часть из них относится к среднему бизнесу. "В ноль" сработали 18%. Затруднились ответить 2% респондентов.

При этом только 11% компаний назвали новогодние каникулы и предпраздничные дни периодом повышенного заработка. Почти половина опрошенных не смогла получить ожидаемый доход из-за усиления во многих регионах ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.

Несмотря на кризис и пандемию, компании не изменяли программу стимулирования сотрудников. По результатам исследования, работодатели, которые выплачивали регулярные премии, продолжили такую тактику. Две трети предприятий по итогам года выдали сотрудникам бонусы, однако сумма оказалась меньше, чем в 2019 году. При этом каждый третий опрошенный привязывает индекс зарплат работников к темпам потребительской инфляции в стране. По данным Росстата, по итогам 2020 года она составила 4,91%.

Положительное влияние на прибыль оказало отсутствие локдауна во втором полугодии. Предприятия смогли эффективно работать весь этот период. Даже если в первые два квартала у ряда компаний были убытки, то в дальнейшем многие смогли их перекрыть и выйти в плюс, рассказал председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. У большинства предприятий получилось перестроиться, принять антикризисные меры, сократить расходы и правильно выстроить свою работу даже в условиях пандемии.

В первую очередь это относится к компаниям, связанным с продуктами питания, начиная от сельского хозяйства и заканчивая общепитом. В связи с закрытием границ большинство людей не поехали на отдых в другие страны и тратили средства внутри России. Бизнесы, не затронутые локдауном, продолжали работать, и пандемия практически не оказала на них влияние. В прибыли оказались машиностроение, транспортные компании и ряд других бизнесов. Из-за ограничительных мер пострадало не так много отраслей: секторы, связанные с отдыхом, перелетами, экспортом энергоресурсов, культурой и развлечениями, сообщил Гамза.

Представители бизнеса отмечают: результаты оказались лучше, чем прогнозировалось ранее. Так, ожидалось, что прибыль по итогам 2020-го получат только 40% организаций. В нынешнем году еще больше предприятий могут выйти в плюс, однако многим всё равно будет тяжело.