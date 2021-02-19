В РФ существенно вырос уровень градостроительной конфликтности

19 февраля. FINMARKET.RU - В России удвоилось число судебных разбирательств в строительстве на душу населения, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные фонда "Институт экономики города" (ИЭГ). Причина взлета"градостроительной конфликтности" в том числе в росте плотности застройки, повышении сознательности граждан и консолидации девелоперского рынка. Самыми горячими точками предсказуемо остаются Москва и Санкт-Петербург. Однако, предупреждают эксперты, старт всероссийской реновации на основе комплексного развития территорий может привести к всплеску тяжб и в регионах.

С 2018 по 2020 год уровень градостроительной конфликтности (отражает количество решений судов по спорам, связанным с нарушением прав при проведении строительных работ, разделенное на темпы ввода жилья на душу населения) в России вырос вдвое, до 0,45, пишет ИЭГ. Лидером стала Московская агломерация, где коэффициент вырос с 0,95 до 2,62. На втором месте Санкт-Петербургская агломерация, где значение выросло с 0,28 до 0,82. В ИЭГ причинами роста конфликтности называют увеличение плотности застройки и осознание людьми своих прав — "они чаще стали обращаться вдля защиты".

Наименьший рост коэффициента конфликтности демонстрируют в основном регионы с убывающим или слабо растущим населением.

Директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская также отмечает рост числа конфликтов из-за строительства, связывая его во многом с началом программы реновации в Москве и укреплением девелоперского лобби. Реформа долевого строительства, сопровождаемая переходом на эскроу-счета, и коронакризис привели к вымыванию с рынка небольших компаний, а крупные застройщики в принципе ориентируются на то, чтобы строить "больше, выше, плотнее", поясняет эксперт.