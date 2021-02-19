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19 февраля 2021 года 09:38
Финансовая поддержка регионов поставила рекорд
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dpa/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - Финансовая поддержка регионов из центра в прошлом году стала рекордной в российской истории. Они получили 3,8 трлн рублей, пишут "Известия", приводя данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Но несмотря на помощь из федеральной казны, субъекты закончили 2020-й с исторически максимальным дефицитом. Больше половины совокупной "дыры" сформировали шесть регионов: столица, Московская, Кемеровская, Тюменская области, Санкт-Петербург и Башкортостан. Эксперты отмечают, что после драматичной весны ситуация выправилась. 2021 год, по их мнению, будет более простым для региональных бюджетов. Поддержка из федеральной казны избавила регионы от катастрофического дефицита. Сумма помощи бюджетам субъектов в прошлом году поставила рекорд: Минфин перечислил им 3,8 трлн рублей. Это на 1,3 трлн, или на 54%, больше, чем в 2019-м. Несмотря на поддержку, региональный дефицит в прошлом году также был рекордным — минус 0,7 трлн рублей. Без учета трансфертов из федерального бюджета разрыв в региональных финансах превысил бы 2 трлн рублей. Это около 20% от собственных доходов субъектов. Причем 54% дефицита пришлось на шесть регионов. Лидер по этому показателю — Москва. Ее дефицит составил 137 млрд рублей, или 20% от общей суммы регионального "минуса", подсчитали в АКРА. Вслед за столицей идут Московская (-85 млрд рублей), Кемеровская (-41 млрд), Тюменская (-41 млрд) области, Санкт-Петербург (-40 млрд) и Республика Башкортостан (-40 млрд). Рекордный дефицит связан не столько с падением доходов, сколько с возросшими расходами субъектов. Затраты региональных бюджетов в 2020 году увеличились на 17%, или на 2 трлн рублей, по сравнению с 2019-м и составили 14 трлн. 83% прироста расходов пришлось на социально ориентированные разделы бюджета: здравоохранение (+71%, или 830 млрд рублей), социальная политика (+24%, или 636 млрд) и образование (+8%, или 200 млрд). Прирост сопоставим с 2019 годом. Тогда показатель увеличился на 15%, что в основном было связано с увеличением инвестиций в нацпроекты. В 2019-м был зафиксирован и предыдущий рекорд по суммам поддержки регионов из федерального бюджета. Тогда объем помощи составил 2,5 трлн рублей, что также было связано с переходом реализации нацпроектов в активную фазу. "Известия" обратились в Минфин с просьбой прокомментировать значимость дефицита бюджетов субъектов в прошлом году и оценить их уровень в 2021-м. Там сообщили, что итоги исполнения региональных бюджетов за 2020 год показали, что система выдержала вызовы. Предпринимаются также меры по обеспечению устойчивого финансового положения и в 2021 году.
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Ключевые слова: РФ, регионы, финподдержка
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