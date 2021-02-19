Финансовая поддержка регионов поставила рекорд

19 февраля. FINMARKET.RU - Финансовая поддержка регионов из центра в прошлом году стала рекордной в российской истории. Они получили 3,8 трлн рублей, пишут "Известия", приводя данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Но несмотря на помощь из федеральной казны, субъекты закончили 2020-й с исторически максимальным дефицитом. Больше половины совокупной "дыры" сформировали шесть регионов: столица, Московская, Кемеровская, Тюменская области, Санкт-Петербург и Башкортостан. Эксперты отмечают, что после драматичной весны ситуация выправилась. 2021 год, по их мнению, будет более простым для региональных бюджетов.

Поддержка из федеральной казны избавилаот катастрофического дефицита. Сумма помощи бюджетам субъектов в прошлом году поставила рекорд: Минфин перечислил им 3,8 трлн рублей. Это на 1,3 трлн, или на 54%, больше, чем в 2019-м.

Несмотря на поддержку, региональный дефицит в прошлом году также был рекордным — минус 0,7 трлн рублей. Без учета трансфертов из федерального бюджета разрыв в региональных финансах превысил бы 2 трлн рублей. Это около 20% от собственных доходов субъектов.

Причем 54% дефицита пришлось на шесть регионов. Лидер по этому показателю — Москва. Ее дефицит составил 137 млрд рублей, или 20% от общей суммы регионального "минуса", подсчитали в АКРА. Вслед за столицей идут Московская (-85 млрд рублей), Кемеровская (-41 млрд), Тюменская (-41 млрд) области, Санкт-Петербург (-40 млрд) и Республика Башкортостан (-40 млрд).

Рекордный дефицит связан не столько с падением доходов, сколько с возросшими расходами субъектов. Затраты региональных бюджетов в 2020 году увеличились на 17%, или на 2 трлн рублей, по сравнению с 2019-м и составили 14 трлн. 83% прироста расходов пришлось на социально ориентированные разделы бюджета: здравоохранение (+71%, или 830 млрд рублей), социальная политика (+24%, или 636 млрд) и образование (+8%, или 200 млрд).

Прирост сопоставим с 2019 годом. Тогда показатель увеличился на 15%, что в основном было связано с увеличением инвестиций в нацпроекты. В 2019-м был зафиксирован и предыдущий рекорд по суммам поддержки регионов из федерального бюджета. Тогда объем помощи составил 2,5 трлн рублей, что также было связано с переходом реализации нацпроектов в активную фазу.

"Известия" обратились в Минфин с просьбой прокомментировать значимость дефицита бюджетов субъектов в прошлом году и оценить их уровень в 2021-м. Там сообщили, что итоги исполнения региональных бюджетов за 2020 год показали, что система выдержала вызовы. Предпринимаются также меры по обеспечению устойчивого финансового положения и в 2021 году.