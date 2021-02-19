В России может появиться налог на старательскую деятельность

19 февраля. FINMARKET.RU - В России может появитьсяна старательскую деятельность, соответствующий законопроект готовит Минфин. Как выяснили "Известия" , речь идет о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ. Минфин предлагает ввести новую категорию налогоплательщиков -, а также прописать и новую цель налогообложения - старательскую деятельность.

Как уточнили в Минфине, законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития.

В Минвостокразвития "Известиям" сообщили, что в законопроект "О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" уже находится на рассмотрении в правительстве. Его внесение в Госдуму планируется в осеннюю сессию. В министерстве уточнили, что сегодня законно добывать золото могут лишь юрлица, получившие соответствующую лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Законопроектом вводится понятие "старательской деятельности", под которой понимается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой группы), осуществляемая гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, законопроект легализует деятельность по поиску и добыче драгметаллов непромышленным способом.

На этой неделе Минвостокразвития заявило еще об одном законопроекте, регулирующем эту сферу - "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов". Им устанавливается ответственность граждан за добычу золота, серебра, платины и металлов платиновой группы без лицензии. Как говорится в пояснительной записке, документ также разработан во исполнение поручения главы государства.

В Госдуме к инициативе министерства отнеслись неоднозначно. С одной стороны, парламентарии готовы ее поддержать, поскольку старателей расценивают как самозанятых граждан. Но с другой - проконтролировать их работу государству будет практически невозможно, признают депутаты. В свою очередь, эксперты считают, что больших денег бюджету новый закон не принесет.