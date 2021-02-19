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19 февраля 2021 года 09:50
В России может появиться налог на старательскую деятельность
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Виталий Иванов/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - В России может появиться налог на старательскую деятельность, соответствующий законопроект готовит Минфин. Как выяснили "Известия", речь идет о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ. Минфин предлагает ввести новую категорию налогоплательщиков - старатели, а также прописать и новую цель налогообложения - старательскую деятельность. Как уточнили в Минфине, законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития. В Минвостокразвития "Известиям" сообщили, что в законопроект "О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" уже находится на рассмотрении в правительстве. Его внесение в Госдуму планируется в осеннюю сессию. В министерстве уточнили, что сегодня законно добывать золото могут лишь юрлица, получившие соответствующую лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе. Законопроектом вводится понятие "старательской деятельности", под которой понимается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой группы), осуществляемая гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, законопроект легализует деятельность по поиску и добыче драгметаллов непромышленным способом. На этой неделе Минвостокразвития заявило еще об одном законопроекте, регулирующем эту сферу - "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов". Им устанавливается ответственность граждан за добычу золота, серебра, платины и металлов платиновой группы без лицензии. Как говорится в пояснительной записке, документ также разработан во исполнение поручения главы государства. В Госдуме к инициативе министерства отнеслись неоднозначно. С одной стороны, парламентарии готовы ее поддержать, поскольку старателей расценивают как самозанятых граждан. Но с другой - проконтролировать их работу государству будет практически невозможно, признают депутаты. В свою очередь, эксперты считают, что больших денег бюджету новый закон не принесет.
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АК-54 19.02.2021
Складывается странное впечатление, что у нас в стране ДВА фронта: -1первый-возглавляет Президент? -2второй- экономический блок;=который как и положено "БЛОКУ"(спорт.) блокирует все благие намерения Президента! Президент повышает индексацию пенсий на "величину инфляции"(4%)- ЗкономБлок повышает цены на лекарства от 50% и до бесконечности; стоимость ЯйцаКур(2 два раза), масло подсолнечное - 2 два раза, и как говоря наши коллеги - "унд зо вайтер"?). То есть на 4% пенсии - 25-ТИ КРАТНОЕ увеличение цены. Ну и что дальше? Теперь упаковка, а следующе что ?
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