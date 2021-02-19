Очередная угроза ценам на продукты - подорожает упаковка

19 февраля. FINMARKET.RU - Руспродсоюз (РПС; объединяет более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) просит ФАС проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку. В обращении РПС указывается, что с конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10–15%. Производители упаковки утверждают, что сами серьезно страдают из-за подорожания сырья, в том числе из-за остановки ряда производств в пандемию, пишет "Коммерсантъ".

Поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья: цена полиэтилена с июня прошлого года выросла на 25–30%, с 78 тыс. до 115 тыс. руб. за тонну.

Минпромторг, в свою очередь, получил письма от производителей пластиковой упаковки, которые также уведомили о росте стоимости сырья для своей продукции, сообщили “Ъ” в министерстве. Там добавили, что перенаправили обращение в ФАС.

Эксперт газеты уверен, что рост цен на упаковку только начался: сейчас ее производители используют полимеры, закупленные в ноябре—декабре 2020 года, а через два месяца будут работать уже на супердорогом сырье.