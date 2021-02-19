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19 февраля 2021 года 08:45
Очередная угроза ценам на продукты - подорожает упаковка
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Егор Алеев/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - Руспродсоюз (РПС; объединяет более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) просит ФАС проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку. В обращении РПС указывается, что с конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10–15%. Производители упаковки утверждают, что сами серьезно страдают из-за подорожания сырья, в том числе из-за остановки ряда производств в пандемию, пишет "Коммерсантъ". Поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья: цена полиэтилена с июня прошлого года выросла на 25–30%, с 78 тыс. до 115 тыс. руб. за тонну. Минпромторг, в свою очередь, получил письма от производителей пластиковой упаковки, которые также уведомили о росте стоимости сырья для своей продукции, сообщили “Ъ” в министерстве. Там добавили, что перенаправили обращение в ФАС. Эксперт газеты уверен, что рост цен на упаковку только начался: сейчас ее производители используют полимеры, закупленные в ноябре—декабре 2020 года, а через два месяца будут работать уже на супердорогом сырье.
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