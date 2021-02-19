.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Очередная угроза ценам на продукты - подорожает упаковка
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

19 февраля 2021 года 08:45

Очередная угроза ценам на продукты - подорожает упаковка

 0
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - Руспродсоюз (РПС; объединяет более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) просит ФАС проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку. В обращении РПС указывается, что с конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10–15%. Производители упаковки утверждают, что сами серьезно страдают из-за подорожания сырья, в том числе из-за остановки ряда производств в пандемию, пишет "Коммерсантъ".

Поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья: цена полиэтилена с июня прошлого года выросла на 25–30%, с 78 тыс. до 115 тыс. руб. за тонну.

Минпромторг, в свою очередь, получил письма от производителей пластиковой упаковки, которые также уведомили о росте стоимости сырья для своей продукции, сообщили “Ъ” в министерстве. Там добавили, что перенаправили обращение в ФАС.

Эксперт газеты уверен, что рост цен на упаковку только начался: сейчас ее производители используют полимеры, закупленные в ноябре—декабре 2020 года, а через два месяца будут работать уже на супердорогом сырье.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Росия,  продукты,  упаковка,  цены

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.