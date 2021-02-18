Программа выдачи автокредитов с госсубсидированием забуксовала

18 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" заявила о приостановке банками выдачи автокредитов по программам с госсубсидированием, "так как лимит ранее направленных средств практически исчерпан", сообщает "Коммерсантъ". Израсходование выделенных Минпромторгом лимитов подтвердили “Ъ” в ряде крупных банков. Сейчас на программу из бюджета выделено почти 8,9 млрд руб., говорят чиновники, хотя в прошлые годы такие объемы финансирования расходовались медленнее.

Дело в том, что частично средства были потрачены на возмещение задолженности бюджета перед банками прошлых лет, хотя изначально договоренность была об их оплате после получения средств от грядущего роста утильсбора на автомобили на 25%, указывает "Ъ".

"С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу",— отмечает глава Минпромторга Денис Мантуров. На допфинансирование программ поддержки спроса, в том числе льготного автокредитования, как говорили “Ъ” в Минпромторге, будут направлены средства от повышения утильсбора на автомобили на 25% (пока не принято правительством).