Продавцы предупредили о подорожании непродуктовых товаров

18 февраля. FINMARKET.RU - Федеральные ритейлеры предупредили, чтона непродуктовыемогут вырасти, говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг от 9 февраля. Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года значительно повысилась, пишут "Известия" . Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта. Этот факт «приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли», сказано в письме. Поэтому АКОРТ попросила Минпромторг учитывать его при анализе динамики цен на товары у ритейлеров.

В своем письме АКОРТ приводит данные по стоимости перевозок. Цена поставок в порты Дальнего Востока из Шанхая выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

Ситуация с поставками в балтийские порты аналогичная: в январе цена выросла в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020-го.

На прямом железнодорожном сообщении ситуация такая же: в январе перевозки выросли в цене почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем.

Все вопросы, связанные с ценами на потребительские товары, сейчас являются чувствительными, поэтому АКОРТ проинформировала Минпромторг, сказали изданию в ассоциации.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сказали, что на постоянной основе взаимодействуют c организациями торговли и с их общественными профессиональными объединениями. "Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено", — отметили в ведомстве.

Министерство учтет фактор повышения стоимости контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии при анализе динамики цен, добавили в Минпромторге.