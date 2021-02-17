Мошенники оттачивают схемы с подменой телефонных номеров

17 февраля. FINMARKET.RU - МВД России предупреждает граждан о появлении мошенническойс подменой телефонных номеров преступников на реальные номера банков и подразделений министерства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, в частности - Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России", - сказала Волк журналистам в среду.

По ее словам, незнакомец звонит гражданину, представляясь сотрудником банка, и сообщает, что на его имя кто-то пытается оформить в банке онлайн-кредит.

"Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита", - сообщила представитель МВД.

Отмечается, что через несколько минут гражданину звонит соучастник преступной схемы, который представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка. "При этом злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними", - сказала Волк.

Она сообщила, что с сентября 2020 года выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн рублей. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 159.3 УК(мошенничество и мошенничество с использованием электронных средств платежа).

"Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции - перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций", - добавила Волк.