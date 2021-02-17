Неплатежи россиян по кредитам на авто выросли на 23%

17 февраля. FINMARKET.RU - Объем просроченной задолженности граждан по автокредитам достиг 56 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м на 22,6%, или 10,3 млрд рублей, пишут "Известия", приводя данные бюро кредитных историй "Эквифакс". Так, в 2020-м объем просроченных более чем на 90 дней обязательств по таким ссудам вырос до 55,9 млрд рублей с 45,6 млрд год назад. А их количество увеличилось до 113 тыс. с 99 тыс. соответственно,

Фактически проблемы с выплатами возникли почти по каждой 15-й ссуде, выданной банками на покупку автомобиля. Опрошенные газетой аналитики ожидают стабилизации рынка автокредитования и возврата показателей к докризисным значениям. Но, по мнению специалистов, рост неплатежей продолжится и к концу этого года может вырасти до 64 млрд.

Динамика просроченной задолженности по программам автокредитования в основном зависела от коронавирусных ограничений, рассказал генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин, на которого ссылаются "Известия". Он отметил: в апреле число дефолтных ссуд выросло сразу на 6% при их среднемесячном увеличении ранее на 0,1%. Подобный темп продолжался до конца августа и достиг 15-процентного роста месяц к месяцу, что стало следствием окончания части предоставленных каникул, из которых далеко не все заемщики смогли выйти успешно, пояснил эксперт.

Пик неплатежей по автокредитам, по данным бюро, пришелся на август 2020-го и составил 58,3 млрд рублей, увеличиваясь с апреля в диапазоне 2,2–2,8 млрд рублей ежемесячно. Осенью уровень долга в этом сегменте колебался в пределах 57 млрд, а в ноябре резко сократился на 1 млрд.

"В 2021-м динамика по числу дефолтных кредитов будет минимальной с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении. Всё это должно привести к долгожданному увеличению объема портфеля таких кредитов, который в 2019-м показал рост больше 20%, а в прошлом — меньше 7%", — резюмировал Олег Лагуткин.

"Известия" спросили топ-30 банков о платежной дисциплине их клиентов и ужесточении политики выдачи ссуд на покупку автомобиля. Касаясь перспектив 2021-го, в банках отметили, что ожидают стабилизации ситуации на рынке автокредитования и возврата к показателям 2019-го в части взыскания просрочки.