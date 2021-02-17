Законопроект о сортировке предпринимателей сочли подозрительным

17 февраля. FINMARKET.RU -о создании на базе Банка России сервиса "Платформа "Знай своего клиента" (ЗСК) будет отозван из Госдумы и существенно доработан, пишет "Коммерсант" . О том, что внесенный в конце прошлого года законопроект будет отозван из Госдумы, рассказал "Ъ" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Проект был разработан для оптимизации подходов к применению антиотмывочных мер и защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций. Однако ряд норм проекта вызвал серьезные нарекания со стороны депутатов, различных ведомств и участников рынка. В пояснительной записке отмечается, что изменения законодательства направлены прежде всего на снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей.

В то же время одной из норм предлагается не только полностью блокировать доступ к банковским услугам юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, по оценке, отнесены к "красной зоне", но и без полноценного судебного разбирательства изымать и перечислять в бюджет средства такого клиента. Это произойдет, если он в течение определенного срока не обжаловал в кредитной организации и в специальной межведомственной комиссии решение об отнесении его к "красной зоне" риска.

В отзыве Счетной палаты на законопроект отмечается, что предложенный в документе механизм изъятия имущества (денежных средств) не соответствует Конституции и гражданскому законодательству. Согласно ст. 35 Конституции, никто не может быть лишен имущества иначе, как по решению суда. Минюст обращает внимание на то, что в соответствии с действующей редакцией закона №115-ФЗ не допускается принудительное отчуждение чужого имущества по результатам оценки рисков совершения подозрительных операций.

В отзыве Минфина говорится, что отнесение в высокую группу риска означает фактическое прекращение деятельности организации.

Аксаков заверил, что документ уже дорабатывается с учетом полученных замечаний: "Норма об изъятии средств со счетов компаний с высоким уровнем риска точно будет убрана". В ЦБ между тем сообщили, что в новой редакции законопроекта, которая дорабатывалась после обсуждения с бизнесом, одним из рассматриваемых вариантов будет процедура принудительной ликвидации организации, отнесенной к "красному" уровню риска ОД/ФТ. Вместе с тем, признали в ЦБ, вполне возможно, что "в ходе обсуждения законопроекта соответствующие нормы могут быть скорректированы в сторону смягчения".