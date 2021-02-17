Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы

17 февраля. FINMARKET.RU - Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров - повысить закупочныена величину до 10%. Об этом "Известиям" рассказал источник на розничном рынке. Он уточнил, что ситуация серьезная: изготовители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласны. Поэтому цена на эти продукты на полке будет меняться.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил "Известиям", что торговые сети уведомили Минпромторг о ценовых предложениях производителей яиц и мяса птицы.

Объемы продукции на рынке сокращаются из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа, пояснил эксперт. Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Всё это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости.

Как подчеркнул Беляков, экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее. Он уточнил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения в 10%.

В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" сказали, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции.

А в Минэкономразвития изданию сообщили, что куриное мясо дорожает ускоренными темпами с конца осени: с ноября 2020 года по январь 2021 года цены выросли на 5,6%. Стоимость яиц начала расти в сентябре.

За февраль цены производителей яиц и мяса птицы повысились в среднем на 6% з январю, сказала "Известиям" заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова. В 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20-25%, но изготовители "держали" отпускную цену практически без изменений, сказала она.

Ранее оптовые продавцы яиц предлагали торговым сетям повышение закупочных цен на 19%. Но эти предложения ритейлеры отклонили, так как столь серьезный рост сочли экономически необоснованным. На днях стало известно, что из-за подорожания сырья производители колбасы и сосисок также запросили повышения закупочных цен на 10-15%.