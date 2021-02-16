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16 февраля 2021 года 09:45
НПЗ поддержат допинвестициями за счет СЗПК
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Дмитрий Верхоробин/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало проект постановления правительства РФ, позволяющий проводить модернизацию НПЗ для глубокой переработки нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Постановление утверждает перечень установок для вторичной переработки нефти, при вложении денег в которые собственник НПЗ сможет заключать СЗПК, пишут "Ведомости". В Минэкономразвития считают, что документ позволит создать стабильные условия для осуществления вложений в новые инвестпроекты в сфере глубокой переработки нефтяного сырья и тем самым будет стимулировать выпуск в России продукции с высокой добавленной стоимостью. По предварительным оценкам министерства, принятие постановления позволит реализовать проекты по СЗПК с общим объемом инвестиций более чем 200 млрд руб. Закон о СЗПК принят в апреле прошлого года. Такие соглашения, которые компании заключают с властями федерального и регионального уровней, гарантируют неизменность ключевых условий ведения бизнеса (налоговых платежей, условий землепользования и градостроительства) на срок 6-20 лет, а также позволяют возместить затраты на создание инфраструктуры под конкретный проект. Инвестор, в свою очередь, обеспечивает оговоренный заранее уровень вложений. Нефтяники смогут получать такие же преференции, как и остальные участники СЗПК, дополнительных льгот для них не планируется, уточнили в Минэкономразвития. Источник "Ведомостей" в отрасли говорит, что в первую очередь СЗПК будут выгодны для вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые уже активно вкладываются в модернизацию своих НПЗ, например для "Роснефти" и "Татнефти".
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Ключевые слова: РФ, НПЗ, допинвестиции, СЗПК
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