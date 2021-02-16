Дефицита сахара и подсолнечного масла в РФ не будет

16 февраля. FINMARKET.RU - Минсельхоз РФ исключает риск дефицита сахара в стране. "По прогнозу Минсельхоза, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4%, до 1,06 млн га. Ее производство составит не менее 40 млн тонн, сахара - порядка 6 млн тонн, что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции. С учетом накопленных переходящих остатков это будет способствовать сохранению стабильной ситуации в отрасли, а риск дефицита сахара исключен", - сообщает ведомство.

В понедельник Росстат сообщил, что производство сахара в январе в годовом выражении снизилось на 62,7%, по сравнению с декабрем 2020 года - на 69,5%. Сахара выработано 200,8 тыс. тонн. Значительное снижение производства обусловлено окончанием сезона переработки сахарной свеклы и более низкой ее урожайностью в 2020 году пояснил Росстат.

В январе снизилось и производство подсолнечного масла.

В связи с этим Минсельхоз напоминает, что урожай подсолнечника в прошлом году составил 13,3 млн тонн, что ниже показателя 2019 года (15,4 млн тонн). Тем не менее, как считают в ведомстве, он "позволит произвести более чем достаточный объем подсолнечного масла для обеспечения внутренних потребностей страны". Уровень самообеспеченности России растительным маслом значительно превышает пороговые значения доктрины продбезопасности, подчеркивает Минсельхоз.

Центр агроаналитики при Минсельхозе отмечает, что основным фактором сокращения производства подсолнечного масла стало снижение экспортного спроса. При этом он напоминает, что производство нерафинированного подсолнечного масла в январе 2021 года хоть и ниже уровня 2020 года, но выше, чем в 2018 и 2019 годах на 15,2% и 19,1% соответственно.

При этом в ближайшие годы, по прогнозу Минсельхоза, ожидается значительное увеличение производства подсолнечника. К 2024 году его урожай составит не менее 17,4 млн тонн.

Касаясь производства муки, которое, по данным Росстата, в январе снизилось в годовом выражении на 14,1%, а по сравнению с декабрем на 22,8%, Минсельхоз заявляет, что собранный в прошлом году "один из лучших урожаев зерна в современной истории страны (более 133 млн тонн) позволит полностью обеспечить необходимым объемом сырья российскую мукомольную и хлебопекарную промышленность". Производство муки соответствует текущему спросу на эту продукцию, уточняет ведомство.

"Текущих объемов производства муки будет более чем достаточно для обеспечения внутреннего рынка", - утверждает и Центр агроаналитики.

Одной из причин снижения показателей производства муки и хлебобулочных изделий в январе аналитики называют меньшее количество рабочих дней: в январе 2021 года - 15 рабочих дней, в январе 2020 года - 17. Кроме того, наблюдается многолетняя тенденция снижения спроса на пшеничную муку из-за изменения потребительских предпочтений и сокращения потребления хлебобулочных изделий.

Масложировой союз также исключил возможность дефицита подсолнечного масла в РФ в связи с существенным снижением его производства в январе. "Беспокоиться о дефиците подсолнечного масла на полках магазинов нет никаких оснований. Внутреннее потребление бутилированного масла составляет 1/5 часть от общего объема производства", - сообщает союз со ссылкой на его исполнительного директора Михаила Мальцева.

Союз напоминает, что с сентября 2020 года по январь 2021 года произведено 2,5 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла, столько же было получено и год назад. "В то же время на 20% снизились объемы экспорта нерафинированного масла, особенно отчетливо это видно в январе, экспорт в котором упал на 40%", - сообщил Мальцев.

Кроме того, в январе традиционно снижается потребление рафинированного бутилированного масла. Все это соответствует естественным сезонным колебаниям, отметил он.

Производители продолжают выполнять условия соглашения о стабилизации цен на подсолнечноев полном объеме, подчеркнул глава союза.