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16 февраля 2021 года 09:27
ЦБ оценит предложения рынка по тестированию
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Станислав Красильников\ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили в комитет по стандартам по брокерской деятельности Банка России на утверждение новую редакцию базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке. В документе, с которым ознакомился "Коммерсант", описан детальный механизм проведения тестирования неквалифицированных инвесторов, представлены вопросы с вариантами ответов. В ЦБ пообещали изучить материалы после их получения. Как рассказал “Коммерсанту” президент НАУФОР Алексей Тимофеев, в соответствии с "дорожной картой", согласованной с ЦБ, стандарт тестирования должен быть утвержден в марте: "Это позволит нам доработать проект и успеть проверить его на фокус-группах". Предполагается, что после утверждения стандарта участники рынка смогут начать тестирование неквалифицированных инвесторов. Обязательным оно станет с 1 октября. Тестирование неквалифицированных инвесторов требуется при их желании работать с такими инструментами, как репо, необеспеченные сделки, производные финансовые инструменты, структурные облигации, инвестиционные паи ЗПИФов, облигации без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже установленного ЦБ. Если инвестор активно торговал инструментами до введения тестирования, он может продолжать торговать без него. Ограничений в количестве прохождения тестирования нет, оно будет бесплатным.
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Ключевые слова: Россия, финрынок, тестирование
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