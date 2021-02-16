ЦБ оценит предложения рынка по тестированию

16 февраля. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) направили в комитет по стандартам по брокерской деятельности Банка России на утверждение новую редакцию базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке. В документе, с которым ознакомился "Коммерсант" , описан детальный механизм проведения тестирования неквалифицированных инвесторов, представлены вопросы с вариантами ответов. В ЦБ пообещали изучить материалы после их получения.

Как рассказал “Коммерсанту” президент НАУФОР Алексей Тимофеев, в соответствии с "дорожной картой", согласованной с ЦБ, стандарт тестирования должен быть утвержден в марте: "Это позволит нам доработать проект и успеть проверить его на фокус-группах". Предполагается, что после утверждения стандарта участники рынка смогут начатьнеквалифицированных инвесторов. Обязательным оно станет с 1 октября.

Тестирование неквалифицированных инвесторов требуется при их желании работать с такими инструментами, как репо, необеспеченные сделки, производные финансовые инструменты, структурные облигации, инвестиционные паи ЗПИФов, облигации без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже установленного ЦБ. Если инвестор активно торговал инструментами до введения тестирования, он может продолжать торговать без него. Ограничений в количестве прохождения тестирования нет, оно будет бесплатным.