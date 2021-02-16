В прошлом году женщин увольняли чаще, чем мужчин

16 февраля. FINMARKET.RU - В пандемическом 2020 году женщины увольнялись - как принудительно, так и по собственному желанию - активнее мужчин: число работниц, лишившихся места, почти на четверть превысило количество таких работников. Об этом говорится в исследовании HeadHunter специально для "Известий"

В 2020 году больше всего женщин закончили работу и пока не нашли новую в сфере продаж - по данным HeadHunter, таких резюме оказалось как минимум 300 тыс. На втором месте по количеству увольнений - женский административный персонал (187 тыс.), а на третьем - бухгалтеры, специалисты управленческого учета и финансисты (121 тыс.) В сфере маркетинга, рекламы и PR через это прошло 70 тыс. специалистов-женщин. С трудностями столкнулись и девушки, начинающие свою карьеру - уйти с работы в 2020 году пришлось 119 тыс. из них.

Больше всего лишившихся мест мужчин тоже в сфере продаж, однако общее количество уволенных здесь почти в два раза меньше, чем у женщин - 166 тыс. Чуть менее активно работники сильного пола уходили из транспортной отрасли (129 тыс.), а на третьем месте по количеству забравших трудовую книжку оказалась сфера информационных технологий и телекома (98 тыс.) При этом административный персонал терял сотрудников в три раза реже, чем сотрудниц - по данным HeadHunter, таких резюме было только 62 тыс., а бухгалтеры и финансисты-мужчины и вовсе увольнялись в восемь раз реже (их было только 14 тыс.)

В целом количество женщин - уволенных и уволившихся самостоятельно в 2020 году и до сих пор ищущих работу - составило 1,28 млн, что на почти на четверть превышает число мужчин, столкнувшихся с этим (1,03 млн). Как показало исследование, большинство потерявших свои места находятся в возрасте от 18 до 30 лет (670 тыс. женщин и 484 тыс. мужчин). Чуть меньше от этого пострадали россияне в возрасте от 31 до 40 лет (370 тыс. против 321 тыс. соответственно), а более взрослых сотрудников (от 41 до 50) увольняли еще реже (177 тыс. женщин и 157 тыс. мужчин).

В Минтруде "Известиям" заявили, что только каждый второй оставшийся без работы гражданин обращается к интернет-платформам для поиска новой. Там также отметили, что статистически безработных мужчин больше (51,8% от общей численности таковых граждан), чем женщин, но за помощью в трудоустройстве последние обращаются чаще. Так, в декабре прошлого года около 38% женщин искали работу через службы занятости и около 59% обращались к специализированным сайтам. Мужчины чаще задействуют знакомых или обращаются напрямую к работодателю.

Во время пандемии наибольшее снижение активности наблюдалось в индустрии красоты, в сфере развлечений, в розничной торговле непродовольственными товарами, бэк-офисах (кадровых службах, бухгалтерии, юридических департаментах) и в маркетинге, отметил заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. Именно в этих отраслях традиционно работает в два-три раза больше женщин, чем мужчин, поэтому и число высвободившихся сотрудниц выше. В производственных компаниях, транспорте, логистике и ЖКХ всё наоборот, пояснил эксперт.