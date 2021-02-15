Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат

В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов

15 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2021 года промышленное производство в РФ снизилось на 2,5% по сравнению с январем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре 2020 года рост, согласно пересмотренным данным, составило 2,1% Ранее сообщалось о снижении на 0,2%. Росстат также пересмотрел оценку снижения промпроизводства за прошлый год. Показатель сократился на 2,6%, тогда как ранее сообщалось о падении на 2,9%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства", - указывает Росстат.

По сравнению с декабрем прошлого годаупало на 21,1% после повышения на 13% месяцем ранее.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в январе снизилось на 3,8% после повышения на 4% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели менее пессимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства за декабрь на 0,4% в годовом выражении. Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год составляет 3,6%, что лучше прогноза Минэкономразвития (2,6%).

В сфере добычи полезных ископаемых в январе падение объема производства в годовом выражении замедлилось до 7,1% после снижения на 7,5% в декабре.

В обрабатывающих отраслях снижение промпроизводства составило 1% после повышения на 7,9% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в январе составил 7,3%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 10,7%..

Росстат отмечает, что на итоги промышленного производства в январе 2020 года повлияли следующие факторы:

- календарный - в январе 2021 года было 15 рабочих дней (в январе 2020 года - 17 рабочих дней);

- климатический - по данным Гидрометцентра РФ, январь 2021 года в России вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, морозы отмечались во всех регионах страны. Это повлияло на рост потребления тепло- и электроэнергии. В целом по стране средняя температура воздуха в январе оказалась ниже нормы более чем на один градус. При этом, если к востоку от Урала среднемесячная температура была ниже нормы января на 2-6 градусов, то на европейской части страны выше на 2-4 градуса. Например, в Москве и Санкт-Петербурге среднемесячная температура января превысила норму на более чем 9 градусов;

- эпидемиологический - вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжила оказывать негативное влияние на результаты работы отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос.

Отрасли, показавшие январе 2021 года наибольший рост по сравнению с январем прошлого года:

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях выросло на 74,9%;

- производство напитков выросло на 26,1%, а табачных изделий - на 8,7%;

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий - на 16,9%;

- производство резиновых и пластмассовых изделий - на 12,0%, а химпроизводство - на )9,2%;

- производство текстильных изделий - на 11,5%, а одежды - на 3,9%;

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 7,0%;

- добыча угля - на 6,7%.

Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с январем 2020 года:

- кожевенная промышленность - падение на 11,4%

- нефте- и газодобыча - минус 8,3%

- добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия - минус 10,0%;

- ремонт и монтаж машин и оборудования - минус 9,4%;

- производство кокса и нефтепродуктов - минус 8,2%;

- металлургическое производство - минус 3,1%.

Выпуск продуктов питания в январе 2021 года снизился на 2,0% по сравнению с январем и на 14,6% по сравнению с декабрем 2020 года.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 550,3 тыс. т, что на 14,1% меньше, чем в январе 2020 года.

Производство макаронных изделий сократилось в годовом выражении на 0,4% и составило 99,43 тыс. т.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в январе изготовлено 493,7 тыс. т, что на 10,4% меньше, чем в январе прошлого года.

Молока в январе выпущено 468,67 тыс. т, что на 4,1% больше, чем в январе прошлого года.

Производство масла сливочного снизилась на 1,2% - до 21,29 тыс. т. Сметаны изготовлено 42,63 тыс. т, что на 0,6% меньше, чем в январе, творога произведено 41,8 тыс. т, что на 1,6% больше, чем в январе прошлого года. Производство сыров сократилось на 2,5% - до 41,73 тыс. тонн.

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных выросло в январе на 3,4% - до 233,4 тыс. т. Охлажденного мяса птицы произведено 261,98 тыс. т, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Выпуск вареных колбасных изделий поднялся на 4,8% - до 121,74 тыс. тонн.

Выпуск мороженой рыбы в январе упал на 18,3%, до 197,63 тыс. т, выпуск . рыбного мороженого филе вырос на 5%, до 21,09 тыс. т.

Сократилось производство рыбных консервов. В январе их произведено 32,41 млн условных банок, что на 22,7% меньше, чем в январе прошлого года и на 30,4% меньше, чем в декабре 2019 года.

По данным Росалкогольрегулирования производство водки в январе сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 12,0%, составив 3,87 млн декалитров, коньяка - на 25,6%, составив 457 тыс. декалитров, игристых вин и шампанского - на 45,0% до 462 тыс. декалитров. Одновременно, производство вина выросло по сравнению с январем 2020 года на 35,8% до 1,55 млн декалитров.