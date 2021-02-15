"Бесхозяйные" участки могут отойти государству

15 февраля. FINMARKET.RU - В российском законодательстве может появиться термин "бесхозяйная земля". Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству, которое получит их без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства.

Порядок вовлечения вневостребованных земель Минсельхоз предлагает усовершенствовать поправками в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, пишут "Известия" . Согласно тексту пояснительной записки, на 1 января 2019 года площадь таких территорий в России составляла 15,3 млн га. В среднем это 6,8% от общей площади земель сельхозназначения в стране.

"Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признаниеневостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно", - объясняется в документе причина разработки законопроекта.

Как отмечает также Минсельхоз, до сих пор не решена проблема вовлечения в оборот земли, от которой собственник отказался.

Чтобы это изменить, Минсельхоз предлагает ряд новаций.

Во-первых, ввести в законодательство термин "бесхозяйная земля" и считать такими участки, собственники которых неизвестны либо отказались от права собственности. Также под новое определение попадут территории, которые до 1 января 2025 года не будут зарегистрированы в Едином госреестре прав недвижимости.

Во-вторых, разрешить признавать выморочным имуществом земли, собственник которых умер, а наследники не объявляются либо отказались от наследования.

В-третьих, чтобы решить проблему неиспользования в обороте земли сельского назначения, находящейся в общей долевой собственности, законопроектом предлагается установить обязанность собственника произвести выдел земельной доли до 1 января 2024 года. Если этого не произойдет, то владелец теряет право собственности на эту землю согласно ст. 238 Гражданского кодекса РФ.

Еще авторы законопроекта предлагают ввести в законодательстве определение ценных и особо ценных земель сельхозназначения, обязать субъекты утверждать перечень таких территорий, их границы и внесение в Единый государственный реестр недвижимости, а кроме того, запретить вести на них геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых.

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на совершенствование порядка вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и будут способствовать реализации положений, предусмотренных Основами государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы", - пояснили "Известиям" в пресс-службе Минсельхоза.

Депутаты и эксперты к новым нормам отнеслись неоднозначно. С одной стороны, они признают наличие в России большого количества необрабатываемых земель, с другой - считают, что отдавать решение проблемы на откуп чиновникам, минуя суды, не стоит.