Объем рынка коммерческой медицины в России вырос до 811 млрд руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Объем рынка коммерческой медицины в России в 2020 году вырос до 811 млрд рублей, подсчитали аналитики PwC, а уже к 2025 году он превысит триллион рублей. Но при позитивном сценарии, когда рынок будет расти на 9,6% в год. При негативном сценарии рынок тоже будет расти, но заметно уступая инфляции, увеличиваясь примерно на 1,3% в год, пишет "Российская газета".

Как рассказал "РГ" исполнительный директор PwC, отвечающий за сектор здравоохранения, Владимир Гераскин, неоднозначное влияние на развитие рынка коммерческой медицины оказала пандемия. С одной стороны, затраты россиян выросли в среднем на 6,4%, а среднее количество приемов у врачей увеличилось на 2,6%. С другой стороны, самих потребителей платных услуг больше не стало. Сегодня за лечением в частные клиники регулярно обращается примерно каждый четвертый россиян, то есть в среднем число постоянных пациентов коммерческой медицины, как и до пандемии, составляет 39 млн человек.

Платные медуслуги за 2020 год подорожали на 7,6%, по данным PwC. Сами доходы медорганизаций упали. "В начале пандемии наши доходы снизились примерно на 20%, - рассказала главврач сети офтальмологических клиник доктора Шиловой, эксперт Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова. - Пациентов стало меньше, особо ощутимо в возрасте за 65 лет - почти в два раза".

Поток пациентов в платном сегменте здравоохранения резко сократился во время локдауна, но быстро восстановился, говорит руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи Федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова. По ее словам, в 2020 году средний чек частных клиник составил 3000 рублей за посещение. А средняя стоимость минимального чек-апа - первичного приема у терапевта, сдачи общих анализов крови и мочи, биохимического анализа крови и уровня глюкозы в плазме, флюорографии и ЭКГ, анализа крови на гормоны щитовидной железы и на наличие онкогенных штаммов ВПЧ - достигла 40 тыс. рублей.

Пациенты стали более требовательными, отмечает эксперт EY Дмитрий Халилов, в медицину все больше проникает "уберизация", когда основными ценностями для потребителя становятся экономия времени, использование цифровых решений, высокий уровень комфорта при получении услуг.