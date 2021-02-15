Реестр для доступа к биометрическим данным будет вести "Ростелеком"

15 февраля. FINMARKET.RU - В России появитсягосударственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас к системе подключены банки и - с 1 января 2021 г. - страховые компании. В будущем к ней смогут подключаться и другие организации, например сотовые операторы или ритейлеры, внесенные в реестр, пишут "Ведомости"

Согласно проекту приказа Минцифры, вести реестр организаций - участников ЕБС будет "Ростелеком" как оператор системы. Перечень юрлиц, внесенных в реестр, будет размещен в открытом доступе. Чтобы стать участником системы, компании будет необходимо заключить с "Ростелекомом" договор. Для включения организации в реестр претендент должен будет подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных, установленных законодательством, а также установить и настроить биометрические терминалы.

"Ростелеком" получает плату за каждое обращение к ЕБС. Любой запрос к системе за идентификацией стоит 200 руб., которые между собой разделят организация, зарегистрировавшая конкретную персону в ЕБС (например, банк), вендор, обеспечивающий функционал ЕБС (в системе используются решения нескольких разработчиков), а также "Ростелеком".

В каких пропорциях будут делиться комиссионные, в "Ростелекоме" не говорят. В одном из банков "Ведомостям" рассказали, что его доля - 100 руб. за каждую идентификацию.

Сейчас собирать данные могут 232 банка и МФЦ. На конец прошлого года в ЕБС содержались образцы 160 тыс. пользователей. Но чтобы ЕБС стала широко востребованной, в ней должно быть минимум 50 млн слепков, считает представитель крупной финансовой организации.

Между тем российские банки параллельно развивают собственные биометрические базы, и они сегодня, как правило, пользуются у клиентов большей популярностью и доверием, чем ЕБС.