В России предлагают внедрить механизм инвестсделок при приватизации госактивов

15 февраля. FINMARKET.RU - Российский аукционный дом (РАД), крупнейший агент по продаже федерального имущества, предлагает внедрить механизм инвестиционных сделок при приватизации госактивов. Речь идет о введении для потенциальных покупателей госимущества обязательств по объему инвестиций в основной капитал приватизируемого предприятия, сохранению профиля его деятельности или выполнению социально значимых функций, пишет "Коммерсант"

"Сейчас нет очевидного порядка и понимания, как применять инвестиционные сделки. Механизм точечный: когда возникает резонанс, принимается решение",- поясняет глава профильного департамента РАД Григорий Начинкин.

Продажа же "общим пулом", предполагающая основной целью пополнение бюджета, к стратегическим предприятиям неприменима, что требует выстраивания целостной инвестмодели приватизации.

Как отмечает Начинкин,позволяют обеспечить баланс интересов государства по сохранению стратегических функций и бизнеса, который рассчитывает на приобретение таких активов. ",- отмечает Григорий Начинкин. По оценкам главы РАД Андрея Степаненко, расширение практики применения механизма позволит довести долю инвестсделок в рамках ежегодной приватизации до 20%.

В Минфине отмечают, что вопрос расширения предусмотренных законодательством о приватизации условий продажи государственного имущества на конкурсе является актуальным и требует проработки в отношении различных видов приватизируемого имущества. Ранее глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что вопросы продажи госсобственности необходимо рассматривать не из прямой финансовой выгоды, а учитывать интересы компаний - улучшения работы менеджмента и привлечения частных инвестиций.