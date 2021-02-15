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15 февраля 2021 года 08:23
ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой
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Юрий Смитюк/ТАСС
15 февраля. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования РФ (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут быть объединены в ходе масштабной реформы. За назначением Андрея Кигима главой ПФР вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники "Известий", близкие к правительству. Ранее собеседники издания говорили, что нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с ФСС. Цель объединения - создание полноценного "единого окна" для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов. При этом государство могло бы сэкономить 120 млрд рублей в год за счет оптимизации расходов внебюджетных фондов, оценили эксперты. Опрошенные "Известиями" эксперты согласны, что кандидатура Кигима была неслучайна и связана именно с реформой внебюджетных фондов. Так, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что выбор Кигима оправдан, поскольку он энергичный и прогрессивный руководитель, нацеленный на цифровизацию и реализовавший масштабнейший IT-проект в ФСС. Также у нового руководителя ПФР есть опыт как в коммерческом, так и социальном страховании, подчеркнул эксперт. Оптимизация бюджетных расходов за счет объединения ФСС и ПФР может составить не меньше 50 млрд рублей в год, оценил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт был соавтором доклада ЦСР о совершенствовании социального страхования, в котором выдвигалась идея объединения социальных фондов. В том числе экономия будет достигнута за счет сокращения расходов на офисы и сотрудников, пояснил он. Если же реализовать и идею отказа от ФОМС, предложенную в докладе, государство могло бы сэкономить еще 70 млрд рублей в год (то есть общая - 120 млрд рублей), добавил Сафонов.
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Ключевые слова: РФ, ПФР, ФСС, ФОМС, объединение
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