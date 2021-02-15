ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой

15 февраля. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования(ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут быть объединены в ходе масштабной реформы.

За назначением Андрея Кигима главойвместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники "Известий" , близкие к правительству. Ранее собеседники издания говорили, что нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с

Цель объединения - создание полноценного "единого окна" для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов. При этом государство могло бы сэкономить 120 млрд рублей в год за счет оптимизации расходов внебюджетных фондов, оценили эксперты.

Опрошенные "Известиями" эксперты согласны, что кандидатура Кигима была неслучайна и связана именно с реформой внебюджетных фондов. Так, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что выбор Кигима оправдан, поскольку он энергичный и прогрессивный руководитель, нацеленный на цифровизацию и реализовавший масштабнейший IT-проект в ФСС. Также у нового руководителя ПФР есть опыт как в коммерческом, так и социальном страховании, подчеркнул эксперт.

Оптимизация бюджетных расходов за счет объединения ФСС и ПФР может составить не меньше 50 млрд рублей в год, оценил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт был соавтором доклада ЦСР о совершенствовании социального страхования, в котором выдвигалась идея объединения социальных фондов. В том числе экономия будет достигнута за счет сокращения расходов на офисы и сотрудников, пояснил он. Если же реализовать и идею отказа от, предложенную в докладе, государство могло бы сэкономить еще 70 млрд рублей в год (то есть общая - 120 млрд рублей), добавил Сафонов.