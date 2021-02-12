.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Центробанк пока сохраняет аукционы "длинного" репо из-за колебаний ликвидности в банковском секторе - Набиуллина
В этом году добыча нефти "Роснефти" будет ниже на 5% с учетом продажи "хвостовых" активов - топ-менеджер
Доля безналичных платежей в РФ к 2021 году составила около 70%, будет расти и дальше, но медленнее - Набиуллина
12 февраля 2021 года 11:05
Рынок МФО готов работать в новых условиях
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
12 февраля. FINMARKET.RU - В 2021 году выдача микрозаймов может вырасти на 15–20% после стагнации в прошлом году, полагают участники рынка. Оживлению будут способствовать ускоренный переход выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося скоринга, пишет "Коммерсантъ". По прогнозам аналитического центра МФК "Займер", которые приводит газета, в 2021 году объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) может увеличиться на 15–20% по сравнению с уровнем 2020 года. В прошлом году показатель составил около 415 млрд руб., почти не изменившись по отношению к 2019 году. Средняя сумма займа за 2020 год выросла на 7,4 процентного пункта, до 11,6 тыс. руб., в 2021 году может достигнуть 13–14 тыс. руб., полагают аналитики. Рынок МФО уже "получил прививку" от кризиса 2020 года и готов работать в новых условиях, отмечают микрофинансисты, в 2021 году нужно говорить не о восстановлении рынка, а о росте. Январь уже стал подтверждением этому тезису, заверил гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин, мнение которого приводит "Ъ".
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.