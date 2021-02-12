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12 февраля 2021 года 11:05

Рынок МФО готов работать в новых условиях

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
12 февраля. FINMARKET.RU - В 2021 году выдача микрозаймов может вырасти на 15–20% после стагнации в прошлом году, полагают участники рынка. Оживлению будут способствовать ускоренный переход выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося скоринга, пишет "Коммерсантъ".

По прогнозам аналитического центра МФК "Займер", которые приводит газета, в 2021 году объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) может увеличиться на 15–20% по сравнению с уровнем 2020 года. В прошлом году показатель составил около 415 млрд руб., почти не изменившись по отношению к 2019 году.

Средняя сумма займа за 2020 год выросла на 7,4 процентного пункта, до 11,6 тыс. руб., в 2021 году может достигнуть 13–14 тыс. руб., полагают аналитики.

Рынок МФО уже "получил прививку" от кризиса 2020 года и готов работать в новых условиях, отмечают микрофинансисты, в 2021 году нужно говорить не о восстановлении рынка, а о росте. Январь уже стал подтверждением этому тезису, заверил гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин, мнение которого приводит "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  МФО,  займы

 
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