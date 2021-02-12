Отельерам разрешат предлагать клиентам путевки по невозвратному тарифу

12 февраля. FINMARKET.RU - Отельерам могут официально разрешить предлагать клиентам путевки по невозвратному тарифу. Это следует из протокола заседания экспертной группы по "Трансформации делового климата", пишут "Известия"

Практика невозвратных тарифов действует в России на продажу авиа- и ж/д билетов, поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта были внесены соответственно в 2014 и 2019 годах. Основная суть этой концепции - право перевозчиков не выплачивать клиенту компенсацию средств, если он отказался от поездки. Исключения составляют случаи, когда владелец билета не смог им воспользоваться по уважительной причине, например из-за болезни.

Аналогичные правила могут предусмотреть и для отельеров. Согласно протоколу заседания экспертной группы ТДК (программу курирует Минэкономразвития), посвященного туризму, введение невозвратных тарифов для гостиниц поддержали Ростуризм и Роспотребнадзор. Для легализации этой практики могут потребоваться поправки в законы "О туристской деятельности" (№132-ФЗ) и "О защите прав потребителей" (№2300-1), следует из документа. Подготовить поправки участники заседания попросили Ростуризм, планируемый срок их разработки - апрель 2021 года.

"Главное, мы закрепили на площадке ТДК, что движемся в сторону законопроекта о невозвратных тарифах для отелей", - отметил в разговоре с "Известиями" вице-президент "Опоры России" и руководитель рабочей группы ТДК по туризму Алексей Кожевников.

Он напомнил, что общественная организация выходила с такой инициативой еще в 2019 году. Одно из ключевых условий одобрения потенциальных поправок в законодательство - максимально полное информирование потребителей о том, что тариф невозвратный и что это лишь одна из, но не единственная опция бронирования, добавил Кожевников. Изменения позволят снизить цену размещения по сравнению с бронированием на общих условиях на 20-30%. Такой вариант выгоден обеим сторонам - и отельерам, и потребителям, резюмировал он.

Бронирование по невозвратным тарифам - это мировая практика, напомнила президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина. В системе координат международных онлайн-платформ, которые работают в том числе и с российскими гостиницами, такая функция есть. Поэтому, действительно, они предоставляют отельерам возможность включить в свои предложения опцию продажи по невозвратному тарифу.

Вице-президент и руководитель комитета по транспорту Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин отметил, что в части авиаперевозок невозвратныеизначально были прерогативой лоукостеров. Загрузка отелей в невысокий сезон колеблется от 30% до 60%, российские гостиницы могли бы за счет невозвратных тарифов привлекать туристов заранее и увеличить глубину бронирования, согласился он.