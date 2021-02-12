Граждан не смогут записывать в должники за их спиной

12 февраля. FINMARKET.RU - Новый законопроект предлагает защитить граждан от неожиданных долгов, возникших буквально у них за спиной. Поправки в Гражданский процессуальный кодекс обязывают суды через портал госуслуг информировать граждан о вынесенных судебных приказах, пишет "Российская газета".

Судебный приказ - упрощенная процедура, позволяющая без лишних хлопот записать практически любого человека в должники. Принципиальное условие: долг должен быть реальным, и его никто не оспаривает. Однако на практике процедуру освоили мошенники и стали навешивать на граждан лишние или вообще не существующие

Если человек вовремя не заявит протест по поводу судебного приказа, тот вступит в силу и отменить его уже сложнее

Упрощенную процедуру стали активно использовать мошенники. Узнают каким-то образом паспортные данные гражданина, оформляют фальшивые расписки и подают заявление в суд. Получив приказ, могут направить документы приставам. А могут и прийти сразу в банк, если знают, в каком банке у мнимного должника есть счет.

Отменить приказ очень просто: надо только заявить, что не согласен с требованиями, пишет "РГ". Для этого человеку дается несколько дней. Проблема в том, что гражданин сегодня должен быть ясновидящим, чтобы узнать о судебном приказе. Иные формы уведомления не срабатывают.

"Пропуск процессуальных сроков для обжалования судебных актов понесет возможные временные и имущественные расходы на их судебное восстановление и обжалование", - считают разработчики проекта.

Иными словами, поясняет "РГ", если человек вовремя не заявит протест, приказ вступит в силу и что-то сделать будет сложно. Поэтому и предлагается уведомлять граждан через портал госуслуг.