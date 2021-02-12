Разработчикам беспилотников предоставят больше свободы

12 февраля. FINMARKET.RU - Нормы законов "О безопасности дорожного движения", "О защите персональных данных", Воздушного кодекса, а также закона об обязательном автостраховании гражданской ответственности можно будет корректировать или отменять для участников экспериментов с инновационными транспортными средствами. Это следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития, с которым ознакомились "Ведомости"

Принципиальную возможность корректировать обязательные для всех правила в тестовых зонах дает принятый в 2020 г. закон "Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере инноваций".

Однако изменения этих правил не могут противоречить действующим законам. Чтобы у правительства возникли основания временно приостанавливать действия тех или иных нормативных актов на отдельных территориях, эта возможность должна быть соответствующими законами предусмотрена.Минэкономразвития как раз и решает эту проблему - он вносит в многочисленные законодательные акты поправки, звучащие практически одинаково: "Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций..."

Например, корректировке в рамках эксперимента может подвергнуться норма закона о безопасности движения, предписывающая ставить участвующее в нем транспортное средство (ТС) на учет, следует из законопроекта. Пересмотрено или даже отменено может быть требование о страховании гражданской ответственности владельца экспериментального ТС. То же касается и требования об обязательном медосмотре водителей - по причине их отсутствия в беспилотных автомобилях.

По словам представителя Минэкономразвития, законопроект уже получил одобрение правительства и "в ближайшее время будет внесен в Госдуму".

Новый закон позволит, например, организовать эксперименты по управлению беспилотниками вне зоны прямой радиовидимости - такие тесты сейчас готовятся в Томской области в рамках проекта "Тайга" Фонда перспективных исследований, отмечает лидер рабочей группы "Аэронет" "Национальной технологической инициативы" (НТИ) Сергей Жуков. Также поправки позволят протестировать технологии, обеспечивающие поэтапную интеграцию беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство России, и выработать для них правила, говорит он.

Позитивным для рынка проект Минэкономразвития считают и разработчики беспилотных автомобилей.