В РФ реформируют систему поддержки нуждающихся в жилье

12 февраля. FINMARKET.RU - Минстрой создаст единый федеральныйграждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Он будет функционировать в онлайн-режиме, сообщили "Известиям" в ведомстве.

Сегодня министерство получает отчеты от регионов о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий, отметили в Минстрое. При этом ведомство выделяет федеральные средства на эти цели не адресно каждому конкретному нуждающемуся, а по общей заявке от субъекта, где содержатся сведения о количестве льготников, рассказали в министерстве. Проект нормативного-правового акта о создании реестра находится на согласовании в правительстве, добавили в Минстрое.

"Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств", — подчеркнули в ведомстве.

В реестр планируют включить граждан, нуждающихся в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета. Речь о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий и других категориях, сообщили в Минстрое.

Сегодня нет точных данных о количестве граждан, которые имеют право на жилищную поддержку в той или иной форме, сказала руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Сейчас перед более чем 750 тыс. семей есть обязательства в рамках государственных и федеральных программ, всего же помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около 4 млн семей, отметила она. Чтобы обеспечить их поддержкой, необходимо порядка 9 трлн рублей, рассказала эксперт.

Сегодня льготники ждутдо 20 лет — это слишком долго и недопустимо, подчеркнула Косарева. Нужно разрабатывать и реализовывать программы, которые снизят эти сроки хотя бы до пяти лет, и создание реестра нуждающихся — первый шаг, считает она.